是時候停止縮表了？聯準會高層：預計未來會議中制定計畫

美國聯準會在暫停升息行動之後，下一步將瞄準其資產負債表。克利夫蘭 Fed 分行總裁梅斯特 (Loretta Mester)，在未來幾次會議中，聯準會將制定計畫，停止被動縮表 (runoff)，及完成資產負債表正常化。

若果真如此，將代表聯準會在利率政策調整之後，再一次的重大政策轉向。

梅斯特一向被視為鷹派代表，她表示，在未來的會議上，聯準會將完成相關計畫制定，並且會向公眾宣布即將的做法及理由，因為透明度與擔當責任，是適當貨幣政策制定的基本原則。

另外，梅斯特表示，美國經濟 2019 年預計表現良好，只是成長有所放緩。

2007 至 2009 年金融危機之後，聯準會展開大規模的寬鬆政策，先是將短期借貸成本降至接近零，接著又購買了數兆美元的債券，來壓低長期借貸成本，也造成資產負債表急速膨脹的結果。

自 2015 年之後，聯準會漸漸退出這些危機期間的做法，先是緩慢升息，隨後再從 2017 年 10 月按進度縮表，希望降低對金融市場的衝擊。但去年底市場大幅波動，聯準會收緊的各項動作遭到許多指責。

近幾週以來的決策者表態，則朝向收緊政策改變，「正常化」的腳步可能再次調整。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二也發表談話，認為美國經濟表現強勁，目前未見衰退風險上升。他表示，聯準會將致力於提高勞動參與率，讓更多邊緣地區的人投入經濟活動，以擴大美國經濟規模。