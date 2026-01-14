鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-14 22:16

據《CNBC》報導，川普 10 天內推翻委內瑞拉總統馬杜洛、揚言併吞格陵蘭、對與伊朗貿易的國家課徵 25% 關稅。分析師指出，這些看似不相關的動作，背後共同目標是挑戰中國對關鍵礦物的主導地位。

Alpine Macro 首席地緣政治策略師 Dan Alamariu 告訴《CNBC》：「這裡的連結是美中競爭，以及美俄戰略摩擦。美國就是不想讓中國、俄羅斯或伊朗在委內瑞拉運作。它不想中國在格陵蘭有經濟影響力，同時想對抗俄羅斯推進北極。它想削弱親北京和莫斯科的伊朗和委內瑞拉。」

諮詢公司 Missang 執行長 Guy Kioni 則表示，俄中被格陵蘭吸引，是因北極暖化融化冰層，讓該島關鍵礦物愈來愈好開採。因此這個丹麥自治領土近年政治和商業興趣大增。從電動車到航太國防都需要關鍵礦物，北極也出現新貿易路線，被稱為「極地絲綢之路」。Alamariu 說，華府決心不讓對手拿到這些戰略位置和資源。

中國掌控 90% 稀土加工

根據國際能源總署，中國幾乎壟斷稀土，控制全球 60% 開採和 90% 以上加工產能。

Kioni 表示，目前中國有「未開發優勢」，但若沒有能源，這優勢就會減少。他說，美國對委內瑞拉和伊朗這兩個都供油給中國的國家出手，目的就是限制中國能源供應，因為加工稀土很耗能。

委內瑞拉的便宜石油預計最多 5000 萬桶將流向美國，可能幫華府建立自己的加工能力。併吞格陵蘭也能讓美國取得豐富綠能，進一步平衡中國。

Alamariu 說，建立稀土加工能力對美國比開採更重要。「格陵蘭在此很重要，但不是成敗關鍵。要當強權，需要便宜能源。」他指出，委內瑞拉和伊朗雖然不是主要稀土生產國，但都是主要能源國，也都有不容小覷的礦業。

中國重金投資委內瑞拉

川普鼓勵美企重返委內瑞拉並投資 1000 億美元。根據美國研究公司 Rhodium Group 數據，過去 20 年多以國企為主的中國企業，已在委內瑞拉投資 48 億美元。北京也借錢給委內瑞拉政府，美國介入讓這些投資產生風險。

中國在礦產豐富的非洲也有大量投資。不過 Kioni 說，非洲距美國遠且中國已有影響力，可能不會成為美國目標。「格陵蘭完全不同，地理上靠近美國，這就是為什麼對美國來說，不只要合作，還要控制領土。」

美國去年 12 月與剛果民主共和國建立關鍵礦物框架。Kioni 說，格陵蘭的類似框架可能是周三國務卿魯比歐與代表格陵蘭的丹麥領導人會談的結果。澳洲和馬來西亞也與美國簽了關鍵礦物協議，但盟友可能會密切關注格陵蘭情況。

「雙極世界正在形成」

Alamariu 說，川普對伊朗強硬，部分因中國是其最大貿易夥伴且從波斯灣進口大量能源，但也因其核武飛彈能力、支持恐怖組織、追求區域霸權，以及與美國長期敵對。「伊朗地緣政治上更接近俄中是另一原因。」

他說，美中競爭是川普這些行動的主線，「我們活在一個正在形成的雙極世界。」不過，雖然美國想遏制中國影響力，但並非要直接衝突。川普和習近平今年預期會緩和並開峰會。然而，對伊朗貿易夥伴課關稅可能逼中國在美國市場和其盟友之間二選一，破壞兩國政治交易。