看好標普今年再漲10% 大摩這樣調整投資配置

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-16 10:00

據《Investing.com》，摩根士丹利財富管理 (Morgan Stanley Wealth Management) 分析師指出，企業獲利動能可望在今年推動美股標普 500 指數約 10% 的上漲空間。

摩根士丹利預估標普500指數今年約有10%上漲空間(圖：Shutterstock)

在最新報告中，包括 Lisa Shalett 在內的分析師表示，市場對企業財報的預期「本就相當強勁」，且已「納入顯著的生產力提升、營業利益率擴張，並將營業槓桿推升至歷史新高」。

‌



不過，他們也認為，市場對美國總統川普招牌預算案中刺激措施對消費者的影響「相較整體情緒被高估」，同時，偏高的信用水準與負擔力疑慮仍構成逆風。

此外，推動 2025 年股市大漲的 AI 廣泛採用，預料將「比許多人預期的步調更為緩慢」。

分析師認為，聯準會 (Fed) 今年的政策重心，可能將從降息轉向「容許資產負債表擴張」，這將成為股市運行的主要背景。同時伴隨美元走弱、通膨升高，以及長天期利率上升使得殖利率曲線趨陡等關鍵風險。

綜合上述因素，他們預測 2026 年標普 500 指數的交易區間將朝 7,500 至 7,800 點邁進。該指數周四收盤升至 6,926.60 點。

摩根士丹利財富管理的全球投資委員會表示，正在重新平衡投資組合，今年將重心放在「能夠在成長放緩與黏性通膨下表現較佳的大型高品質股票」。其配置包括：加碼美國股票、對中國股票採取中性 (市場權重) 立場，以及降低固定收益曝險。