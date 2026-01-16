鉅亨網編輯林羿君 2026-01-16 09:58

美國總統川普與聯準會主席鮑爾的衝突持續升溫，近期更從政治口水戰擴大至司法層面。隨著美國司法部針對聯準會大樓翻新案發出傳票，市場開始出現一種新評估：即便鮑爾的主席任期即將屆滿，他仍可能在未來幾年以理事身分持續影響貨幣政策，甚至成為聯準會的「影子主席」。

川普司法施壓弄巧成拙？鮑爾可能成「影子主席」使Fed更鷹。(圖:shutterstock)

自川普上任以來，白宮與聯準會在利率政策上的歧見不斷。本週情勢再度升高，美國司法部就聯準會大樓翻修計畫向聯準會發出傳票，並可能啟動刑事調查，這是美國史上首次出現聯準會主席面臨刑事調查的情況。相關發展迅速引發金融市場與政策圈高度關注。

依制度規定，鮑爾的聯準會主席任期將於 5 月結束，但其理事任期仍將持續至 2028 年 1 月。除非主動請辭，否則他在卸任主席後，仍可留在聯準會理事會並參與聯邦公開市場委員會（FOMC）的決策。

從市場預期來看，鮑爾續留聯準會的可能性正在上升。在司法部啟動調查後，博彩平台 Polymarket 的數據出現顯著波動，投資人預期鮑爾在 5 月後離開理事會的可能性從原先的 74% 驟降至 45%，顯示市場傾向認為鮑爾為了守護聯準會的制度獨立性，更有可能選擇留任，與白宮展開長期抗衡。

惠倫全球顧問公司（Whalen Global Advisors）主席克里斯 · 惠倫（Chris Whalen）分析認為，川普政府的強硬作法恐怕適得其反。原本白宮希望透過施壓，為未來換上更鴿派的聯準會主席鋪路，但司法層面的介入，反而讓聯準會獨立性成為焦點，可能促使決策官員在政策立場上更加謹慎甚至偏向鷹派。

惠倫預測，鮑爾極可能在接下來的兩年內以理事身份繼續發揮影響力，成為實質上的「影子聯準會主席」，持續主導或干擾市場對貨幣政策的預期。

這種政治僵局也打亂了川普的人事佈局。原本被視為熱門接班人選、立場傾向鴿派且擁護降息的哈塞特，如今被認為獲得參議院支持的機率大幅下滑。相反地，立場相對鷹派的沃爾許在博彩市場中的勝率開始抬頭。

分析指出，在司法部介入調查的敏感時刻，國會更傾向於支持一位能維持政策連貫性與專業獨立性的候選人，而非全然順從白宮意旨的政治盟友。

惠倫也提到，外界過去曾推測，川普與鮑爾之間存在某種默契，即若鮑爾在卸任主席後選擇離開聯準會，白宮可能淡化對大樓翻新案的追究。然而，隨著司法程序啟動，這種平衡已被打破，反而提高鮑爾繼續留任理事的可能性。

在此情況下，即便不再擔任聯準會主席，鮑爾仍可能憑藉其在理事會中的地位與影響力，持續左右市場對貨幣政策走向的預期，實質扮演「影子主席」角色。