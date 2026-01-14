鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-14 23:01

據《CNBC》報導，美國最高法院最快可能在周三 (14 日) 裁決川普多項關稅是否合法，不僅市場萬眾矚目，企業也緊盯可能的退稅。物流專家指出，裁決時機敏感，正值中國工廠 2 月將停工一個月過農曆新年，可能迅速影響對美貿易量。

如果最高法院裁定依《國際緊急經濟權力法 (IEPPA)》實施的關稅違法，美國進口可能增加，因企業對現金狀況更有信心，會趁機在川普政府推出修訂關稅前補庫存。白宮官員則表示新關稅計畫已準備好，將達成現有貿易目標。

ITS Logistics 全球供應鏈副總裁 Paul Brashier 說：「如果 IEPPA 關稅被取消，進口肯定會增加，特別是從高關稅國家進口的商品。」

美國從中國進口跌 28%

雖然川普貿易戰沒減緩中國與其他國家貿易，北京才剛公布創紀錄的 1.2 兆美元貿易順差，但 SONAR 追蹤顯示，中國對美海運貨櫃量年減 14%。高關稅逼部分企業減少庫存，其中中國貿易跌最慘。

Project44 的 1 月關稅報告估計，美國從中國進口去年跌 28%，出口到中國跌 38%，是近代史上最劇烈的雙邊貿易萎縮之一。

最高法院裁決時機關鍵，因為中國工廠 2 月農曆新年會停工一個月。春夏貨運訂單需提早下，確保產品及時從工廠出貨、送到美國。企業通常在去年 12 月底或今年 1 月初就要下農曆新年的製造訂單，避開生產減緩。SEKO Logistics 指出，生產減緩在農曆新年前三到四周就開始，工人陸續返鄉。而今年農曆新年在 2 月 17 日至 3 月 3 日。

中小企業 1 月 20 日前要下單

Freightos 行銷長 Eytan Buchman 說，若最高法院裁定關稅違法，預期中小企業會先動，因為相比大公司，它們規劃能力和人手較少，「關稅正在榨乾它們，供應鏈規劃太不穩定。」根據分析，中小企業訂單會很快激增，要在 1 月 20 日前規劃出貨。

Freightos 調查也顯示，並非所有中小企業都會重新從中國進貨，部分會擴大全球採購，但也會有人把生產搬回中國。

部分業者認為影響有限

最近的《CNBC》供應鏈調查顯示，雖然美中去年 10 月 30 日宣布貿易休兵，但 11 月或 12 月來自中國的訂單並未增加。物流經理指數追蹤的倉庫庫存月減 17.4%，顯示美國供應鏈庫存偏低。

但並非所有供應鏈業者都認為法院裁決會是轉折點。

IMC Logistics 告訴《CNBC》，它看到從亞洲到西岸的強勁貨量，因為零售商、製造商和批發商在假期季後正積極補貨。IMC 商務長 Brian Kobza 表示，就算最高法院現在裁決，因為下單到貨物跨洋運送需要時間，任何影響也要約 45 天後才看得到。他說：「根據 2025 年貿易反應，我們不認為裁決會改變企業行為或影響總進口量。」