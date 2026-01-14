〈美股早盤〉銀行財報與數據報告交錯 主要指數開盤走低
美股主要指數周三 (14 日) 開盤走弱，主要指數連續第二個交易日下跌，投資人消化美國銀行 (BAC-US)、花旗(C-US) 等大型銀行財報，同時最新零售銷售與生產者物價指數 (PPI) 數據未對利率前景帶來明顯改變。在地緣政治風險升溫下，股市承壓回落、債市走穩，油價與金價則因避險需求上升而走揚。
截稿前，道瓊工業指數跌近 0.04%，那斯達克綜合指數跌近 190 點或近 0.8%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌逾 1.0%。
最新經濟數據與大型銀行財報出爐之際，華爾街投資人降低風險部位，美股走勢承壓、債市走揚，原油價格則因中東局勢緊張而上漲，黃金再創新高。市場正觀望美國將如何回應伊朗局勢動盪，整體投資氣氛轉趨保守。
股市方面，標普 500 指數今年首度面臨連續兩個交易日下跌，指數自歷史高點回落。儘管盤前跌幅一度擴大，但在經濟數據公布後跌勢趨於收斂。美國 11 月生產者物價指數 (PPI) 因能源成本上揚而小幅回升，同時零售銷售增幅優於市場預期，顯示消費動能仍具韌性。
債市同步反映避險情緒，美國公債殖利率全線小幅下滑。市場普遍認為，最新數據不足以改變聯準會 (Fed) 的政策前景，貨幣市場仍預期下一次降息時間點將落在 2026 年中。美元指數則呈現震盪整理。
Bellwether Wealth 投資長 Clark Bellin 表示，這批經濟數據對 Fed 的影響有限。他指出，Fed 即使在去年 12 月尚未掌握這些數據時，仍選擇降息，因此最新數據不太可能改變政策方向。Bellin 預期，Fed 未來六個月將維持利率不變，並可能在 2026 年下半年再降息一至兩次。
商品市場方面，隨著中東局勢升溫，油價上漲，投資人關注美國對伊朗動盪的回應方式。黃金價格在避險需求推動下續創新高，顯示市場對地緣政治風險的警戒仍在升溫。
此外，美國最高法院已安排本年度第二個「裁決日」於周三登場，屆時可能針對美國總統川普貿易政策中約四分之三的措施是否合憲作出裁定。市場人士指出，若裁決結果不利於政府，短線恐引發金融市場波動。不過，即便遭遇司法挑戰，川普政府仍握有多項法律途徑，可延續大部分關稅措施，相關不確定性仍將持續影響市場情緒。
整體而言，在經濟數據未改變利率預期、地緣政治風險升高，以及政策變數仍存的背景下，金融市場短線呈現觀望與整理格局。
截至台北時間周三（14 日）22 時許：
- 道瓊工業指數下跌 51.73 點或 0.11%，暫報 49,140.26 點
- 那斯達克綜合指數下跌 201.86 點或 0.85%，暫報 23,508.01 點
- 標普 500 指數下跌 37.08 點或 0.53%，暫報 6,926.66 點
- 費半下跌 80.86 點或 1.04%，暫報 7,667.13 點
- 台積電 ADR 下跌 1.14% 至每股 327.26 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.16%
- 紐約輕原油上漲 0.85% 至每桶 61.67 美元
- 布蘭特原油上漲 0.95% 至每桶 66.09 美元
- 黃金上漲 0.97% 至每盎司 4,643.80 美元
- 美元指數升至 98.77
焦點個股：
威騰電子 (WDC-US) 早盤股價上漲 0.30%，至每股 214.65 美元
在 AI 基礎建設需求持續升溫、記憶體供給日益吃緊之下，美國散戶投資人近期大舉加碼記憶體與資料儲存晶片類股，帶動相關個股今年以來持續吸引資金流入。市場預期，AI 伺服器與消費性電子產品對高效能記憶體的需求，將在未來數年推升價格並支撐產業景氣。
赫克拉礦業 (HL-US) 早盤股價上漲 1.95%，至每股 24.79 美元
國際銀價持續走高，並穩站每盎司 90 美元關卡之上，帶動銀礦相關股票全面走揚。本周二現貨白銀首度突破每盎司 90 美元大關，周三早盤仍維持高檔震盪，激勵美國與歐洲多檔銀礦股與相關 ETF 同步上漲。
Palo Alto Networks(PANW-US) 早盤股價上漲 0.86%，至每股 192.38 美元
據悉，中國主管機關近日已通知國內企業，基於國家安全考量，停止使用約十多家來自美國與以色列企業所開發的資安軟體。相關通知是在近期發出，但路透目前無法確認實際收到通知的中國企業數量。
今日關鍵經濟數據：
- 美國去年 11 月 PPI 年增率報 3.0%，預期 2.7%，前值 2.8%
- 美國去年 11 月 PPI 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.6%
- 美國去年 11 月核心 PPI 年增率報 3.0%，預期 2.7%，前值 2.9%
- 美國去年 11 月 PPI 月增率報 0.0%，預期 0.2%，前值 0.4%
- 美國去年 11 月零售銷售月增率報 0.6%，預期 0.5%，前值 - 0.1%
- 美國去年 11 月核心零售銷售月增率報 0.5%，預期 0.4%，前值 0.2%
華爾街分析：
高盛投資策略團隊的戰術資產配置主管 Brett Nelson 在有關 2026 年展望的媒體簡報會上表示，從歷史數據看，「黃金在歷史上出現過深度且持續的回撤，其最大回撤幅度達 70%。黃金的波動性高於美國股票，回撤幅度也大得多，而且在過去 20 年的滾動周期內，只有大約一半的滾動周期能夠有效。」
另一方面，根據高盛 2026 年展望報告，其投資策略團隊也建議增持美國股票。Nelson 表示：「除非你非常確信經濟衰退即將到來，否則很難減持美國股票。經濟最終會支撐企業獲利。標普 500 指數最終則會跟隨企業獲利的走勢。 」
