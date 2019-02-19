〈機構報告〉調研：蘋果XR下載速度比XS來得更慢

蘋果 (AAPL-US) 去年推出的低階版 iPhone XR 目前是蘋果最暢銷的手機，但似乎在 modem (調製解調器) 上有所欠缺。根據 OpenSignal 研究的報告，iPhone XR 平均能夠以 17.6 Mbps 的速度從美國電信塔下載數據，而 iPhone XS (高階版) 上的下載速度為 20.5 Mbps，iPhone XS Max 則為 21.7Mbps。

據調研機構 Canalys 估計，蘋果手機 iPhone XR 的出貨量達 2200 萬台，XS Max 出貨了 1400 萬台，而 XS 則出貨 900 萬台。然而，數據顯示，iPhone XR 的下載速度甚至比 2017 年的 iPhone X 還要慢，其平均速度為 18.5 Mbps。

報告發現，雖然 iPhone XR 比更昂貴的手機型號慢，但它仍然比 iPhone 5s、iPhone 6、和 iPhone SE 快得多，它們在 4G 移動網路上的下載速度都在 10 Mbps 到 12.8 Mbps 之間。

蘋果手機數據下載速度 / 圖：opensignal

OpenSignal 通過下載速度識別三組主要的 iPhone 型號。最快的下載組別如 iPhone XS 和 XS Max，比中階組別速度快 26%，這些型號包括 iPhone 6s、iPhone 7、iPhone 8、iPhone X、和 iPhone XR。同時 XS 組別的下載速度也比最慢組別快了約 83%。

速度差異的原因在於舊型號 iPhone 用較早期的 4G 技術，這些技術不支持主要電信運營商的新技術。最新的 iPhone 具有 LTE 16 類調製解調器，而 iPhone 6S、7、8 具有 6 類和 12 類調製解調器，速度較慢。

OpenSignal 還發現，Plus 型號的 4G 速度並不會比小型號來得快，儘管較大型號似乎有更多的空間來容納天線。

雖然 OpenSignal 早期的研究顯示，美國 iPhone 用戶的 LTE 下載速度比安卓 Android 用戶慢，但在全球統計後，情況正好相反。全球 iPhone 用戶的 LTE 下載速度均為 15.7 Mbps，而 Android 則是 13.8 Mbps。報告認爲，這也是由於美國購買的 Android 手機規格都算高階，因此拉高了平均值。