下週Fed政策會議重點：是否縮表接近尾聲？

《華爾街日報》週五 (25 日) 報導，聯準會 (Fed) 正考慮提前結束「縮減聯準會的資產負債表」，由於目前暫緩升息，預料「縮表」將是下週聯邦公開市場委員會 (FOMC) 為期兩天政策會議的重點。

除了財報消息與美國政府重新開張之外，華爾街也因縮表可能接近尾聲而放心，週五 (25 日) 美股市開盤走高，收盤大漲逾 180 點。

該報導稱根據 Fed 官員最近的公開評論和採訪，資產負債表仍受到央行內部的關注，最新的討論表明縮表有可能提前結束。

在最近的幾次會議上，聯準會一直在權衡資產負債表縮減的時程，Fed 官員們在 12 月會議中曾指出，隨著業務的進行，央行的基準資金利率可能會變得不穩定。

堪薩斯 Fed 分行主席 Esther George 本月中受訪時表示：「已經完成了很多繁重的工作，我們正在等待委員會回應。」

縮表的核心議題是銀行系統可以輕鬆持有多少準備金。(圖：AFP)

縮表的核心議題是銀行系統可以輕鬆持有多少準備金？若系統中較高的準備金水平與較高的資產負債表相對應，這代表聯準會可能會比預期更早地停止縮表。

Evercore ISI 全球政策和中央銀行戰略團隊負責人 Krishna Guha 點評道：「我們看來，這是聯準會的自然而然出招的手段。聯準會必須放棄縮表處於自動駕駛的立場，但仍然不相信量化緊縮 (QT) 的理論。」

Guha 表示：「預計聯準會不會很快宣布資產負債表路徑的走向，預計此問題將在 3 月到 6 月期間得到解決。」他預計最終規模將在 3.5 兆美元左右，比目前的水平低約 6,000 億美元。

去年 12 月，鮑爾表示將保持縮減資產負債表的步伐，稱縮表處於自動駕駛 (auto pilot) 狀態。今年一月鮑爾稱，聯準會隨時準備好在必要時彈性調整包括縮表等政策，但認為縮表並非是近期市場震盪的主因。

經歷三輪量化寬鬆 (QE) 後，聯準會在 2017 年 10 月宣布開始縮減資產負債表，準備把規模達 4.5 兆美元的資產負債表「正常化」，目前量化緊縮規模已從早前每月 100 億達到每月 500 億美元的峰值。