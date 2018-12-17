本週操盤筆記 (1217-1221)

1. 聯準會 (Fed) 12 月利率會議：

台北時間週四 (20 日) 凌晨 3 時 Fed 將公布 12 月利率決議，目前市場普遍預期 Fed 將升息一碼，完成今年升息四碼。

而近期美國總統川普 (Donald Trump) 多次批評 Fed 若於本週再次升息，將是「愚蠢的」決定，因川普認為目前美國正值貿易戰，必須要有低利率支持，但市場主流經濟學家仍認為，央行屬於超然獨立性的中立機構，再加上目前美國通膨率已達到 2.0% 之水平，Fed 本月升息可謂是「箭在弦上」。

本週 Fed 利率會議除了預期將升息一碼以外，更重要的是，本次會議 Fed 將釋放出 2019 年的利率意向點陣圖 (Dot Plot)，即 FOMC 官員根據目前時點觀測 2019 年美國經濟，Fed 於 2019 年的可能升息次數。

據《彭博社》向市場經濟學家所做的一份調查顯示，多數受訪經濟學家認為 Fed 明年僅可能升息二碼，這比起 2017、2018 年各升息四碼之速率，是出現大大放緩。

2. 日本央行 (BOJ) 12 月利率會議：

本週四 (20 日) 日本央行亦將召開利率會議，市場預期日本央行將維持利率不變，並維持殖利率曲線定錨政策，錨定日債 10 年期殖利率在 0.0% 不變。

近期日本央行總裁黑田東彥 (Haruhiko Kuroda) 曾表示，由於目前日本經濟現況與前景仍不是十分穩定，經濟與通膨率的波動是相當劇烈，故黑田東彥認為日本仍有需要實行強而有力的寬鬆政策，日本央行在短期內估不會退出寬鬆政策。

但市場經濟學家認為，隨著全球主要央行們逐一停止 QE，若 2019 年日本消費稅上調並未對日本經濟帶來負面衝擊，那麼估計日本央行停止 QE 將是相當可能之事。

3. 英國央行 (BOE) 12 月利率會議：

近期英國脫歐議題再次重回市場目光，而脫歐的不確定性也正為英國的經濟前景蒙上陰霾，英國央行官員亦已多次圍繞英國脫歐發表談話，英國央行警告，英國若是出現「硬脫歐」狀況，那麼估計英國經濟將陷入比金融海嘯還要嚴重的衰退時期。

而本週四 (20 日) 英國央行將召開利率會議，目前市場估計，英國央行將於本月維持利率不變，英國央行估將靜待首相梅伊 (Theresa May) 的脫歐草案獲得國會通過之後，才能對英國經濟前景有較為明朗的預測。

市場主流經濟學家認為，若英國國會在 12 月內通過梅伊版本的脫歐草案，那麼英國央行可能在 2019 年 5 月再次升息一碼，同時 11 月可能還再升息一碼。

4. 中國中央經濟工作會議：

市場預期，一年一度的中國中央經濟工作會議將於本週召開，中國中央經濟工作會議向來是奠定下一年度中國政府經濟方針的重要會議，而是否下調 2019 年的 GDP 增速目標、是否有重大改革措施出爐，皆是市場關注之焦點。

目前多數中國經濟學者預期，2019 年中國經濟將再進一步出現放緩，故北京政府可能將於下調 2019 年中國 GDP 增速目標至 6.0% - 6.5% 之間，如中國社科院近期即估計 2019 年中國 GDP 約落在 6.4%。

而中國金融 40 人論壇特邀成員、前歐洲央行 (ECB) 資深經濟學家沈建光近期更是大膽預測，估計在本次的中國中央經濟工作會議上，北京政府將迫於經濟放緩壓力擴大，有可能下調 2019 年 GDP 增速目標至 6.0% 附近。