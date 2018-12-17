負面新聞後 德意志有望重回盈利狀態

德意志銀行 Deutsche Bank (DB-US) 財務長 James von Moltke 週日告訴彭博社，表示季度收入受到德國法蘭克福總部突擊行動的影響。他表示，「突襲並沒有幫助我們的收入，特別是在我們 12 月看到的較差的市場環境中。我們預計這些負面影響將很快消失」。

德意志股價趨勢圖

11 月底，一群約 170 名執法官員搜查了德國最大的銀行，引發了市場對潛在法律罰款的擔憂，並將股價推至歷史新低。該股今年下跌超過 50%，執行長 Christian Sewing 於 4 月公布的最新轉型計劃也遭到投資人懷疑是否有效，是否將足以在收入持續下降的情況下恢復盈利。

該銀行的問題激起了媒體對與德國第 2 大上市銀行德國商業銀行 Commerzbank 的潛在合併的猜測。據彭博社週三報導，德國財政部擁有德國商業銀行約 15% 的股權，正在考慮採取措施促進此類合併。

德國財政部長 Olaf Scholz 週五告訴路透社，「財政部沒有人因為德意志銀行而有著不眠之夜，包括我自己」。

Von Moltke 似乎提到了金融監管機構最近提出的這些言論，其中包括歐洲央行銀行監管機構負責人 Daniele Nouy 以及德國央行管理委員會成員 Joachim Wuermeling。他們都表示他們支持銀行目前的戰略。他認為，市場過度對負面新聞有所反應，而「歐洲央行、德國央行、和德國財政部長的聲明，在我們看來更好地反映了銀行今天所處的位置。我們也同樣不會睡不好」。

Von Moltke 也表示，該銀行可能會達到 2018 年年底的目標，將人數裁降至 93000 以下，並將調整後的成本，在一次性開支外 (如訴訟和重組成本)，降至 230 億歐元以下。

執行長 Sewing 表示，該銀行今年將實現年度利潤，這將是 2014 年以來的首次。Von Moltke 表示，「我們將繼續按計劃實現 2018 年的目標和財務目標，我們的資產負債表和資產質量基本穩固，並且比過去十年中任何時候都要好得多」。

同時，Handelsblatt 報導稱卡達正在考慮增加在德意志銀行的股份。據了解，卡達於 2015 年開始持股德意志銀行，擁有約超過 6% 股份。