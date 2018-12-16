陶冬：全球增長動力放緩--歐洲寬鬆意向照舊

瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬，於個人部落格撰文表示，上周最令資金擔心的是中國十一月份月度資料，各項經濟指標幾乎全面下滑，歐洲 PMI 資料也同步走弱。，相比之下，歐央行退出、英國脫歐等大事件都變得渺小了。以下為部落格全文：

全球增長放緩的擔心，成為上周市場的最大擔心，相比之下，歐央行退出、英國脫歐等大事件都變得渺小了。上周最令資金擔心的是中國十一月份月度資料，各項經濟指標幾乎全面下滑，歐洲 PMI 資料也同步走弱。中國經濟下行壓力加劇，對所有依賴出口的國家都是巨大的利空，市場對此作出強烈的反應。上周英國首相梅擊敗了黨內反對派的不信任投票，但是在與歐盟的最後斡旋中空手而歸，她的脫歐方案在議會得到通過機會渺茫，英鎊因此連日下挫。歐洲央行決定停止其巨額債券購買計畫，歐洲版 QE 結束，不過總裁德拉吉以超級鴿派的身段強調歐洲經濟動能在放緩，央行未來會繼續利用大規模的貨幣寬鬆政策刺激經濟，歐元匯率應聲下調，美元指數沖上 97.42。相對於股市，美國債市穩中略降，十年國債利率收報 2.89%；德國十年期利率收報 0.26%。布倫特原油險守 60 美元大關，黃金徘徊於 1240。

中國經濟再次成為全球風險資產市場的焦點，除了政府財政支持的基建投資外，十一月各項指標均呈回落狀態，其中零售增長速度更滑落到近年新低。目前中國經濟正在經受中美貿易戰和消費降級的雙重夾擊，民間投資也受到銀行表外業務劇烈收縮的打擊，經濟增長動能的確堪憂。針對增長下行壓力加大的情況，中國政府在貨幣和財政政策上採取了一系列措施，不過目前看來效果不理想。從逆週期措施來看，目前的突出問題是刺激政策的乘數效應不佳，並沒有出現 2009 年那種 “政府登高一呼，民間投資揭竿而起” 的擴展效果，這背後有結構性原因，也有信心上的原因。在全國經濟工作會議後，筆者相信會有進一步的刺激措施出臺，但是如何運用公共財政撬動經濟的有機持續發展仍是一篇大文章，需要政府不斷的摸索和民間部門的配合。

歐洲央行終於停止了金額高達 2.6 萬億歐元的 QE 計畫，富有傳奇色彩的貨幣政策告一段落。歐洲在 2012 年爆發債務危機，歐羅巴半壁江山面臨著財政與債務坍塌的危機。歐洲央行在總裁德拉吉 “whatever it takes” 的號令之下，以極端寬鬆的流動性措施、超低的資金成本，穩定住了資本市場，並通過歐洲版 QE，將流動性逐漸輸送到實體經濟中去，保住了歐元，保住了歐洲金融體系，避免了一場可能震撼世界的債務危機。德拉吉離其退休，不到一年的時間，他任內的最大成就無疑是避免了一場巨大的債務危機，不過歐洲距離 2% 的通脹目標漸行漸遠，可持續的經濟增長尚未出現，企業投資信心嚴重不足。從增長週期看，歐洲經濟已經開始回落，本土利率沒有下降的空間，對中美出口動能在放緩，此時退出 QE 實屬無奈，一來歐洲可供購買的債券數量有限，二來為將來的貨幣政策必須儲備彈藥。ECB 有討論明年加息這個議題，不過筆者認為如果沒有大的通脹意外，歐洲加息恐怕要等到大鴿子德拉吉退休之後才會發生。

本周市場焦點：美國聯儲。預計聯儲公開市場委員會加息 25 點，不過重要的是鮑威爾如何描述 2019 年加息路線圖，這個對於美國債市乃至全球所有資產種類均十分重要。英格蘭銀行和日本銀行的會議則估計按兵不動。英國議會暫時沒有表決脫歐方案的日子，不過可能在本周發生，梅的勝算不大。美國七個部門可能週五面臨斷糧關門。資料方面，美國核心 PCE 預測為 0.2%，維持通脹在 1.8% 水準；德國 IFO 料 99.1，略升。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘