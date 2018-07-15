法人示警：高成長低通膨「金髮女孩經濟」動搖 投資瞄準3標的

2018 年已經進入下半場，元大投信提醒，高成長、低通膨的「金髮女孩經濟」似有動搖跡象，目前景氣雖仍處於擴張階段，不過擴張高峰期已過，動能逐漸放緩，須留意檯面上的美中貿易爭端、地緣政治不確定性，整體來說下半年較缺乏明顯投資方向，投資布局可以留意商品、美元指數及中國三大標的。

6 月中旬美歐日等主要央行會議結束，美國景氣穩健成長，聯準會升息態度較原先預期偏鷹派，歐洲央行縮減 QE 計畫不變，日本央行則維持現行寬鬆政策，顯見未來資金環境將不若過去寬鬆，在貨幣政策收緊的過程當中，正逢景氣從擴張高峰放緩，資產價格走勢波動將加大且分歧。

不過，元大投信認為，在美國景氣及企業獲利仍正面看待的基礎下，成長股還是有表現機會，而企業資本支出增加，原物料仍是下半年可投資標的，惟債券尤其是公債，走勢仍然偏空。

元大投信執行副總黃昭棠指出，全球景氣仍處於擴張末期，短期內發生系統性風險機率不大，但預期波動會加劇，投資人需提高風險意識。

黃昭棠表示，此波經濟復甦由美國領軍，歐元區、日本跟進，並擴及新興市場，預期商品原物料行情將壓軸演出。今年來民眾應該都能感受到通膨壓力，造成通膨的主要推手就是油價，觀察油價短期受中東政局變化、全球乾旱頻傳及夏季用油旺季因素，中長期則有經濟復甦需求支撐，預期下半年油價將呈現高檔區間震盪，產油國的態度將影響供給多寡。

黃昭棠表示，商品原物料近 10 年來產能投資相對有限，在經濟擴張階段可能出現供不應求，原油、黃金、白銀行情今年有表現機會。商品原物料波動度高，短線交易機會多，投資人可透過相關工具如原型或槓反 ETF 參與行情。

黃昭棠表示，因為今年來已開發與新興國家不再一齊大步向前行，走勢出現分化，就連成熟國家間表現也不一致，美國今年升息次數可能增為四次，然而歐洲、日本的經濟數據卻出現高檔回落。

尤其第二季以來歐洲政局出現紛擾，歐元遭受打壓，非美貨幣紛紛出現疲弱態勢，造成新興市場股匯債市動盪，美元指數預期波動加大，外匯 ETF 可提供交易機會，搭配槓桿反向產品增加報酬機會。

最後，中國 A 股規模 56 兆人民幣，居全球第二大證券市場，然今年中國股市表現相對落後其他主要市場，今年 6 月 A 股正式入摩後，全球追蹤 MSCI 指數的主被動資金勢必將 A 股列為投資範圍。

黃昭棠表示，以過去國際經驗為例，包括臺灣、韓國及印尼等市場，均在入摩後經歷一波上漲行情，顯示外資帶動的資金效果可期。市場預估 A 股入摩完整納入的過程中，若不計主動式投資資金，光是指數化投資的被動資金便上看 3400 億美金，搭上中國經濟轉型升級背景，A 股將成為更具代表性的資本市場。

黃昭棠表示，更值得注意的是，雖然美中貿易爭端為短期利空因素，但中國經濟具有韌性，且美國發動貿易戰將「傷敵一千、自損八百」，此應該並非川普所樂見，預料雙方仍有談判空間。

黃昭棠認為，長期而言，隨著外資錢進 A 股，機構法人投資邏輯將影響 A 股投資風格，陸股評價面回到合理水位，不妨可趁機逢低布局，搶搭期待已久的入摩行情大機會。