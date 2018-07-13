【安聯投信】貿易戰緩和 台股收復月、季線 周線收紅

美中貿易戰風波出現轉折，美股大漲，Nasdaq 更再創歷史新高，加上重要指標股法說報喜，權值股穩盤，增添市場信心，13 日台股開高走高，終場以大漲 126.16 點，收在 10864.54 點，一舉收復月線以及季線，周線也收紅，成交值近 1419 億元。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易變化仍是近期牽動市場走向的關鍵，日前風波雖再起，但在美國參議院表態及商務部解除對中國企業制裁等事件下，出現緩和跡象，在全球股市投資信心回穩下，多頭氣氛延續至台股走勢。

廖哲宏表示，近期台股在年線附近反覆築底，顯示在貿易戰等利空反覆干擾下，下檔仍相對有撐；隨著美中貿易風波再度出現緩和，加上業績題材發酵，更進一步支撐台股一口氣收復月線以及季線，重返 10800 點以上。

展望後市，廖哲宏表示，重要指標股法說會報佳音，為市場增添更多信心，接下來，隨著電子業即將步入產業旺季，料業績成長題材股仍將擔綱支撐盤面的要角，近期市場應會將注目焦點再轉向基本面，聚焦在主要科技大廠陸續召開法說會所公布的財報數據和產業展望上。

就產業狀況而言，廖哲宏表示，零組件缺貨漲價不斷，科技產業榮景延續。iPhone 新機未來新功能更間接帶動相關供應鏈和的表現，加上即將步入產業旺季，蘋果與非蘋陣營將陸續發表新機，有望支撐相關板塊的表現。

在籌碼面，廖哲宏表示，外資動向仍是關鍵。6 月以來持續賣超的外資，近期動向終於轉為較正向的表現，近一周外資轉回累積淨買超 23.35 億元，雖然金額不大，且後續仍須要再觀察，不過這對於穩定市場信心具有一定的提振作用。

在技術面，廖哲宏表示，台股於 7 月 6 日盤中再創波段低點後跌幅收斂，當日收長下影線有止跌意味，接下來則可觀察前波高點是否能有效突破，否則，台股仍將呈現大區間的震盪格局。另一方面，從周線圖來看，上周跌破季線後、本周止跌反彈重新站上，也暫時化解跌破支撐風險。

廖哲宏表示，短期零組件缺貨漲價持續、中長期佈局成長趨勢股的基調仍是支撐市場結構的重要利基支柱，近期匯市走向也有利於支撐電子產業第二季財報表現。除此之外，也可留意近期盤面上主流股變化以及除權息行情的表現，作為投資上的參考依據。

題材面，電子股方面可持續聚焦：雲端伺服器、車用電子、iPhone 供應鏈 (鏡頭、天線)、半導體 (ASIC)、電子原物料 (被動元件及二極體)；非電族群方面，則可留意：汽車零組件、穩定現金殖利率概念股如水泥、營建及中國消費升級概念股等。

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