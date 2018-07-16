【富蘭克林華美投信】「微薪Fund輕鬆專案」，2千元也能做好投資組合



◆全球股市短期修正，提供牛市進場點，定期定額正是時候！

台股上演史上最長萬點行情，您是否扼腕手上連台股基金都沒有？美股年初又創新高，您是否為缺席本波行情而感到可惜？又或者明明想投資卻苦無資金踏出第一步？全球股市歷經第二季修正後，買點已陸續浮現，為掌握低檔入市良機，富蘭克林華美投信趁勢推出 "微薪 Fund 輕鬆" 專案，只要透過網路申購，每月最低 2 千元就可以投資 2 檔基金，不僅投資門檻低，還可以產生資產配置的效果。

"微薪 Fund 輕鬆專案" 精選六檔長期趨勢向上的境內、外熱門基金，並依據不同的風險屬性與市場特性，組成「向前衝」、「輕鬆跑」、「外國啦啦隊」共三種定期定額優惠投資組合，組合中的每檔基金最低申購金額為新台幣 1 千元。富蘭克林華美投信表示，時間和趨勢是投資最好的朋友，對小資族來說，本金也許不如人，但只要透過長時間的累積與定期定額投入資金、平均持有成本，就算是微薪也可以做好理財這件事。

「向前衝」投資組合是以國人最熟悉的台股科技基金與具長期實質需求與創新題材的醫療保健基金做搭配，適合積極型投資人。根據統計，近一年報酬率達 20% 以上的台股基金超過 100 檔，其中國內台股科技基金今年前五月的平均報酬率已來到 14.2%（資料來源：理柏資訊，截至 2018 年 5 月底），近期台股修正至年線以下，正是定期定額進場佈局的好機會，另外搭配的富蘭克林華美全球醫療保健基金則是訴求歐美、亞太雙動能、全方位佈局創新醫療與保健消費產業的生技醫療基金，長期趨勢向上。

「輕鬆跑」投資組合則以相對穩健的全球股票型基金搭配極具成長潛力的亞洲平衡型基金，適合穩健型投資人。儘管美中貿易戰持續干擾股市，但美國景氣持續健康且有強勁的獲利能力支撐，是下半年最看好的市場，以美歐成熟股市為主的富蘭克林華美新世界股票基金將是參與美股行情優質選擇；亞太股市題材多元豐富，成長性佳，目前亞股相對全球股市有近二成折價，極具投資價值，國際資金未來可望回流亞股，建議投資人掌握現階段低檔進場機會。

富蘭克林華美投信表示，定期定額最大的好處就是平均成本、降低風險，如果在市場相對低檔時定期定額扣款，更能發揮攤低投資成本、加速累積更多基金單位數的撿便宜效果，一旦市場反轉向上，也會加速累積獲利機會。現階段全球股市因貿易摩擦修正後，投資價值逐漸浮現，建議投資人掌握低檔入市機會，透過 "微薪 Fund 輕鬆專案" 佈局強勢美股市場與具成長潛力的亞太市場，更積極者則可以考慮長線趨勢向上的科技及生技醫療產業。

"微薪 Fund 輕鬆專案" 每筆投資門檻比 3 千元還低，對於想開始理財卻沒有太多資金的小資族是相當實用的投資入門管道；對於已開始理財或手上已有投資部位的投資老手，則可做為低檔加碼強勢市場與趨勢產業的投資方式。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金主要投資於與重要經濟體經貿往來密切之國家，主要針對新世界市場經濟高速發展下受惠地區進行擇優佈局，本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 107 金管投信新字第 006

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