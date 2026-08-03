鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-03 19:21

證交所今 (3) 日宣布，8/10 起個股關禁閉縮短為 5 天 (當沖加重者 7 天)，並改採 2 分鐘撮合一次。市場關心，未來是否比照美、韓股市導入「熔斷機制」，證交所明確表態暫不考慮，主因台股已有 10% 漲跌幅限制及盤中瞬間價格穩定措施，足以提供冷卻效果並維護市場秩序。

台股跟進美、韓股設「熔斷」機制？證交所明確表態：暫不考慮。（鉅亨網資料照）

隨著國際股市波動加劇，市場好奇台股是否會引進如美股或韓股的「熔斷機制」？證交所副總經理杜惠娟表示，美國股市無漲跌幅限制，韓國漲跌幅限制高達 30%，因此需要熔斷機制；而台股設有 10% 漲跌幅限制，已有防範極端波動的基礎。

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此外，台股現行已有「盤中瞬間價格穩定措施」，當基準價超過 3.5% 時即會暫緩撮合 2 分鐘，同樣能達到冷卻市場情緒的效果。

針對近期有媒體頻繁推算「個股」融資擔保維持率並引發市場恐慌，證交所特別澄清，市場監理與券商風險控管看的是「整戶擔保維持率」，而非單一個股。