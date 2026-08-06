鉅亨網新聞中心 2026-08-06 12:09

隨著半導體市場需求結構轉變，三星電子 (005930KS) 晶圓代工業務正加速調整產能布局。業界消息指出，因 4 奈米製程產能接近滿載，三星積極推廣成熟且具成本優勢的 5 奈米製程，吸引國內外無晶圓廠（Fabless）客戶採用，開拓新一波代工商機。

三星4奈米產能爆滿至明年 強推5奈米迎中印轉單潮。(圖:shutterstock)

根據半導體產業透露的消息，三星晶圓代工的 4 奈米製程產能預計將持續維持滿載狀態至明年。業內人士指出，這波 4 奈米生產線的高利用率，主要歸功於三星電子內部高頻寬記憶體（HBM4）訂單的激增，使得記憶體部門躍升為該代工廠最大的客戶群。

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面對 4 奈米產線飽和的現狀，三星晶圓代工順勢調整策略，將 5 奈米製程定位為關鍵的替代方案。

對於考量到 2 奈米或 3 奈米先進工藝成本高昂、且在良率上面臨沈重負擔的無晶圓廠客戶而言，已經具備高度成熟良率與優異性能的 5 奈米製程，成為兼顧效能與成本的最佳選擇。

傳統上，5 奈米製程多被視為專為車用領域設計的生產線。例如，現代汽車計劃於 2030 年前量產的高級駕駛輔助系統（ADAS）晶片、Bose 半導體的 SoC，以及 Telechips 的車用 AP Dolphin 7 晶片，皆規劃採用專屬車用 SF5A 製程進行量產。

然而，隨著市場需求演進，其應用範圍已迅速擴大至伺服器、高效能人工智慧及神經網路處理單元（NPU）晶片。

另一位半導體業內人士解釋，由於 5 奈米製程同樣適用於高性能伺服器晶片的製造，海外無晶圓廠公司的授權協議持續簽署，近三、四個月以來，客戶對 5 奈米製程的需求顯著增加。

除此之外，全球地緣政治因素以及競爭對手台積電先進生產線的供需趨緊，也為三星帶來了間接利多。

隨著台積電在 3 奈米、4 奈米及 5 奈米產能上呈現吃緊態勢，中國與印度的無晶圓廠業者紛紛將目光轉向三星的 5 奈米產線，藉此滿足先進製程需求並規避相關制裁。

業界合作夥伴指出，對於在美國對華制裁下尋求先進製程性能的中國與印度客戶而言，三星晶圓代工提供了一個務實的解決方案，並成功吸納了被台積電擠出的中小規模客戶訂單。

另一方面，儘管 5 奈米製程成為當前推廣與實際銷售的核心，全球客戶對於 2 奈米製程的探詢與諮詢也未曾間斷。