鉅亨網新聞中心 2026-08-05 20:40

受人工智慧 (AI) 類股回調影響，南韓 KOSPI 指數在 7 月份一度重挫超過 22%，頻繁觸發暫停交易的熔斷機制。然而，高盛依舊堅定維持 KOSPI 指數 12,000 點的目標價，暗示市場仍有約 80% 至 90% 的上漲空間。

高盛亞太區首席股票策略師 Tim Moe 指出，其對南韓市場的信心源於「更強且更長」的盈利周期。高盛認為，目前的市場定價並未反映出記憶體晶片可能持續至 2030 年的嚴重短缺。隨著 AI 運算需求加速，占 KOSPI 權重超過 50% 的半導體產業 (如三星電子與 SK 海力士) 將成為全球盈利引擎。

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根據高盛預測，韓股今年的盈餘將增長 32%，明年則預計增長 35%。目前韓股交易價格僅為預期盈餘的 5.1 倍，較歷史常態低了兩個標準差；12,000 點的目標價僅相當於 2028 年預期盈餘的 8 倍本益比。

高盛分析，近期韓股的暴跌主因是零售投資者的槓桿操作崩潰。南韓槓桿 ETF 資產管理規模從 6 月的高峰 530 億美元一度腰斬至 140 億美元，融資貸款餘額也大幅回落。隨著散戶強制平倉與監管機構收緊槓桿規則，市場倉位已變得「乾淨許多」，這為未來的反彈墊定了基礎。

除了半導體，高盛也看好國防工業作為韓股的第二支柱。對於投資者而言，在美上市的 EWY 高度集中於三星與 SK 海力士 (合計占比達 54.74%)，最能體現高盛的晶片策略。而 FLKR 則較為多元，涵蓋了國防、航太、金融及生醫領域，反映了更廣泛的南韓工業實力。