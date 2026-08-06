7700→8250！大幅調高標普年底目標逾一成 華爾街大多頭：美科技股正處於「打折階段」

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-06 09:01

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 近日接受《CNBC》訪問時將標普 500 今年目標價從 7700 點上調至 8250 點，並把今年 EPS 預期由 310 美元調升至 330 美元。

(圖:shutterstock)

他直言，首季財報「火爆」，分析師獲利估值上修速度前所未見，今年日曆年獲利增速共識約 23%，「我本來不夠看多」。

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Yardeni 強調，本輪上漲由企業現金流與利潤創高驅動，而非華府政策或投機 FOMO，拜登基建與特朗普放鬆監管雙輪助推，生產率跳升抵銷油價與工資壓力，嬰兒潮退休族 89 兆美元淨資產成股資金源頭。

Yardeni 還預估，AI 淨增就業，標普本十年末有望挑戰 10000 點。

那斯達克 100 指數四個交易日累漲 9.3%，預期 12 個月本益比 22.3 倍，Yardeni 稱對高成長賽道「相對低廉」。

華爾街同聲看多反彈持續，美光、Alphabet 預期本益比仍低於五年均值，資金從槓桿 ETF 撤出轉進個股。

部分策略師提示，漲勢正從美股「7 巨頭」向半導體、記憶體、電力設備擴散，AI 資本開支外溢決定寬基輪動深度。