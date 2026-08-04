鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-08-05 04:19

SpaceX 週二強勢收高 9.43%，上漲 10.80 美元，收在每股 125.33 美元。隨著公司即將公布上市後首份季度財報，加上空頭部位高度集中，市場對潛在軋空行情的預期升溫，推動股價大幅走揚。

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根據金融數據公司 S3 Partners 統計，目前市場上可供借入的 SpaceX 股票中，約有 95% 已經出借；放空股數則約占流通股的 34%。這不僅顯示空頭交易相當擁擠，也意味著可供新增放空的籌碼已所剩無幾。

在借券供應高度吃緊的情況下，放空者通常必須支付更高的借券成本。若 SpaceX 財報或財測優於市場預期，股價快速上漲可能迫使空頭回補持股，進一步放大漲勢，形成所謂的「軋空行情」。

這已是馬斯克不到三週內第二度對 SpaceX 空頭示警。

他在 7 月 17 日曾表示，長期維持大量 SpaceX 空頭部位的機構，存活機率非常低。當時 SpaceX 股價已較上市後高點回落約 30%，公司市值也從一度超過 2.6 兆美元的高峰明顯縮水。

SpaceX 於今年 6 月完成首次公開募股後，股價曾受到市場熱烈追捧，但隨著估值疑慮升高，上市初期漲勢逐步降溫。

報導指出，SpaceX 目前市值仍約達 1.6 兆美元；即使過去 12 個月營收估計約 190 億美元，部分投資人仍認為其估值已反映相當樂觀的長期成長預期，幾乎沒有容錯空間。

空方的主要疑慮還包括 Starship 研發與發射設施需要持續投入龐大資金，可能壓抑短期獲利表現。此外，上市禁售期預計自 8 月 6 日起陸續屆滿，屆時可能有大量內部人持股取得出售資格，增加市場潛在供給壓力。

多方則將焦點放在星鏈 (Starlink) 用戶與營收成長、商業與政府發射需求，以及 Starship 未來降低太空運輸成本的能力。若相關技術順利推進，SpaceX 可能進一步切入太空資料中心、軌道太陽能、月球與火星任務等市場，成為全球太空產業的重要基礎設施供應商。

市場預估，SpaceX 第二季營收可能接近 69 億美元，成長動能主要來自 Starlink、發射服務及其他新興業務。公司預計於美股週二盤後公布財報，隨後舉行網路說明會。