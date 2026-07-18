鉅亨網編譯余曉惠
費城半導體指數周五 (17 日) 下跌 1.6%，從近期高點回跌 20%、步入熊市，光是 7 月累計就下跌 18.2%。 該指數涵蓋 30 家晶片製造商及相關供應商，上半年最猛時曾大漲一倍。
為了整理 7 月跌幅最大的美國大型科技股，MarketWatch 蒐集了標普 500 指數 (S&P 500)、追蹤費城半導體指數 30 檔成分股的 iShares Semiconductor ETF(SOXX)，以及持有那斯達克 100 指數(NDX) 成分股的 Invesco QQQ Trust(QQQ)。扣除重複個股後，共得到 523 檔股票。
根據 LSEG 資料，截至周五收盤，共有 19 檔股票 7 月跌幅超過 25%，分別如下：
|
公司
|7 月跌幅
|今年來漲跌幅
|預估本益比
|2025 年底預估本益比
|Sandisk(SNDK)
|-40.4%
|+471%
|6.4
|13.6
|康寧 (GLW)
|-39.5%
|+77%
|40.0
|28.2
|Astera Labs(ALAB)
|-37.1%
|+83%
|79.5
|70.5
|邁威爾 (Marvell Technology)(MRVL-US)
|-36.7%
|+122%
|36.7
|24.0
|Nebius Group(NBIS-US)
|-35.7%
|+112%
|N/A
|N/A
|
Rocket Lab(RKLB-US)
|-33.5%
|-3%
|N/A
|N/A
|泰瑞達 (TER-US)
|-33.4%
|+67%
|36.8
|36.7
|英特爾 (INTC-US)
|-31.9%
|+158%
|66.5
|61.2
|
Macom Technology Solutions(MTSI-US)
|-29.7%
|+56%
|40.2
|38.4
|Coherent(COHR-US)
|-29.6%
|+50%
|31.2
|31.7
|科磊 (KLAC)
|-29.5%
|+75%
|40.2
|31.0
|科林研發 (LRCX-US)
|-27.7%
|+83%
|38.0
|32.1
|應材 (AMAT-US)
|-26.7%
|+106%
|33.4
|26.0
|Generac(GNRC-US)
|-26.6%
|+58%
|20.6
|16.4
|美光 (Micron)(MU-US)
|-26.5%
|+197%
|5.7
|7.9
|
CoreWeave(CRWV)
|-26.5%
|+2%
|N/A
|N/A
|Flex(FLEX-US)
|-26.4%
|+97%
|22.2
|17.4
|
Credo Technology(CRDO-US)
|-25.5%
|+41%
|29.5
|42.6
|
威騰電子 (WDC-US)
|-25.3%
|+177%
|22.6
|
19.6
LSEG 資料顯示，SOXX 目前加權預估本益比為 22.8 倍，標普 500 ETF(SPY) 為 20.3 倍，QQQ 同樣為 22.8 倍。
值得注意的是，儘管 7 月重挫，上述 19 檔股票中仍有七檔今年來漲幅超過 100%。
其中，Sandisk 今年累計飆漲 471%，表現最佳，但其預估本益比已由去年底的 13.6 倍降至 6.4 倍，原因並非股價大跌，而是分析師持續大幅上修未來 12 個月的 EPS 預估，增幅快於股價。
美光也有相同情況。雖然 7 月股價下跌 26.5%，但今年來仍大漲 197%，其預估本益比也由去年底的 7.9 倍降至 5.7 倍。
不過，Sandisk 與美光偏低的預估本益比，不只是受惠於記憶體晶片及電腦記憶體產品需求熱絡，也反映部分投資人對記憶體產業景氣循環性仍抱持戒心。
例如，美光營收曾在截至 2023 年 8 月 31 日的會計年度大減 49%，顯示記憶體產業景氣波動依然劇烈。
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