鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-18 13:24

費城半導體指數周五 (17 日) 下跌 1.6%，從近期高點回跌 20%、步入熊市，光是 7 月累計就下跌 18.2%。 該指數涵蓋 30 家晶片製造商及相關供應商，上半年最猛時曾大漲一倍。

為了整理 7 月跌幅最大的美國大型科技股，MarketWatch 蒐集了標普 500 指數 (S&P 500)、追蹤費城半導體指數 30 檔成分股的 iShares Semiconductor ETF(SOXX)，以及持有那斯達克 100 指數(NDX) 成分股的 Invesco QQQ Trust(QQQ)。扣除重複個股後，共得到 523 檔股票。

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根據 LSEG 資料，截至周五收盤，共有 19 檔股票 7 月跌幅超過 25%，分別如下：

公司 7 月跌幅 今年來漲跌幅 預估本益比 2025 年底預估本益比 Sandisk(SNDK) -40.4% +471% 6.4 13.6 康寧 (GLW) -39.5% +77% 40.0 28.2 Astera Labs(ALAB) -37.1% +83% 79.5 70.5 邁威爾 (Marvell Technology)(MRVL-US) -36.7% +122% 36.7 24.0 Nebius Group(NBIS-US) -35.7% +112% N/A N/A Rocket Lab(RKLB-US) -33.5% -3% N/A N/A 泰瑞達 (TER-US) -33.4% +67% 36.8 36.7 英特爾 (INTC-US) -31.9% +158% 66.5 61.2 Macom Technology Solutions(MTSI-US) -29.7% +56% 40.2 38.4 Coherent(COHR-US) -29.6% +50% 31.2 31.7 科磊 (KLAC) -29.5% +75% 40.2 31.0 科林研發 (LRCX-US) -27.7% +83% 38.0 32.1 應材 (AMAT-US) -26.7% +106% 33.4 26.0 Generac(GNRC-US) -26.6% +58% 20.6 16.4 美光 (Micron)(MU-US) -26.5% +197% 5.7 7.9 CoreWeave(CRWV) -26.5% +2% N/A N/A Flex(FLEX-US) -26.4% +97% 22.2 17.4 Credo Technology(CRDO-US) -25.5% +41% 29.5 42.6 威騰電子 (WDC-US) -25.3% +177% 22.6 19.6

LSEG 資料顯示，SOXX 目前加權預估本益比為 22.8 倍，標普 500 ETF(SPY) 為 20.3 倍，QQQ 同樣為 22.8 倍。

值得注意的是，儘管 7 月重挫，上述 19 檔股票中仍有七檔今年來漲幅超過 100%。

其中，Sandisk 今年累計飆漲 471%，表現最佳，但其預估本益比已由去年底的 13.6 倍降至 6.4 倍，原因並非股價大跌，而是分析師持續大幅上修未來 12 個月的 EPS 預估，增幅快於股價。

美光也有相同情況。雖然 7 月股價下跌 26.5%，但今年來仍大漲 197%，其預估本益比也由去年底的 7.9 倍降至 5.7 倍。

不過，Sandisk 與美光偏低的預估本益比，不只是受惠於記憶體晶片及電腦記憶體產品需求熱絡，也反映部分投資人對記憶體產業景氣循環性仍抱持戒心。