鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-06 06:30

此次盤後賣壓也凸顯，在 AI 熱潮帶動下，市場對相關供應鏈業者的期待已大幅提高。

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在公布財報前，威騰電子股價今年以來已累計大漲 201%。

儘管財報顯示，AI 供應鏈對資料儲存的需求仍持續成長，但投資人對公司相對保守的財測反應冷淡，也反映市場仍擔憂 AI 需求未來可能放緩。

威騰電子 2026 會計年度第四季調整後每股盈餘 (EPS) 為 3.56 美元，優於 FactSet 統計分析師預估的 3.31 美元。當季營收達 37.5 億美元，較去年同期成長 42%，也高於華爾街預估的 37 億美元。

不過，公司對本季展望僅算穩健，未能帶來太大驚喜。