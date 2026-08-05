鉅亨網編譯陳又嘉
《巴隆周刊》報導，威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 周三 (5 日) 公布優於預期的最新一季財報，但由於財測未能滿足市場高度期待，盤後股價仍重挫。截至發稿，跌逾 10%。
此次盤後賣壓也凸顯，在 AI 熱潮帶動下，市場對相關供應鏈業者的期待已大幅提高。
在公布財報前，威騰電子股價今年以來已累計大漲 201%。
儘管財報顯示，AI 供應鏈對資料儲存的需求仍持續成長，但投資人對公司相對保守的財測反應冷淡，也反映市場仍擔憂 AI 需求未來可能放緩。
威騰電子 2026 會計年度第四季調整後每股盈餘 (EPS) 為 3.56 美元，優於 FactSet 統計分析師預估的 3.31 美元。當季營收達 37.5 億美元，較去年同期成長 42%，也高於華爾街預估的 37 億美元。
不過，公司對本季展望僅算穩健，未能帶來太大驚喜。
威騰電子預估，本季 (第一季) 營收將達 41 億美元，上下浮動 1 億美元。調整後每股盈餘預估介於 3.85 美元至 4.15 美元。分析師原先預估本季營收約 40.6 億美元，調整後每股盈餘為 3.84 美元。
此外，威騰電子此次財測優於市場預期的幅度，也不如競爭對手希捷科技 (Seagate Technology)(STX-US) 上周公布財報時所釋出的展望來得強勁。
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