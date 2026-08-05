鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-08-05 16:20

德國半導體大廠英飛凌 (Infineon Technologies) 周三 (5 日) 公布 2026 會計年度第三季 (截至 6 月 30 日) 財報，受惠於人工智慧 (AI) 資料中心需求熱絡與車用電子市場回溫，當季營收達 41.72 億歐元，創下公司歷史單季新高。執行長 Jochen Hanebeck 指出，英飛凌已成功進入成長軌道，多個目標市場均呈現積極態勢。

在財務表現方面，第三季營收較上季成長 9%，主要動能來自「電源與感測系統」(PSS) 及「車用電子」(ATV) 兩大部門，分別貢獻了 1.82 億歐元與 1.02 億歐元的增量。當季毛利率升至 40.8%，分部利潤 (Segment Result) 成長至 7.97 億歐元，分部利潤率達 19.1%。

‌



儘管獲利數據略低於部分分析師預期，但強勁的營收表現反映了 AI 基礎建設對電力管理晶片的迫切需求。

英飛凌強調，AI 資料中心的電源供應解決方案是目前最重要的成長驅動力。公司已與多家 AI 生態系領先客戶達成多年產能預約協議，潛在營收規模高達數十億歐元。此外，全球電網基礎建設投資的增加也帶來利多。

在車用市場方面，雖然電動車高壓元件需求相對平淡，但軟體定義汽車 (SDV) 趨勢持續，帶動車用訂單明顯回升。

展望未來，英飛凌預測第四季營收將進一步增至約 47 億歐元，分部利潤率可望提升至 23%。公司將全年營收目標定為約 163 億歐元。