鉅亨網新聞中心 2026-07-03 10:55

德國半導體巨頭英飛凌位於德勒斯登的全新「智慧功率晶圓廠（Smart Power Fab）」宣布正式投產。這項總投資額高達 50 億歐元的重磅專案，不僅比原定工期提前了三個月完工，更創下英飛凌成立以來最大單筆投資紀錄。

這同時也是歐洲本土企業自研自建、金額最高的單體晶圓廠投資案，一舉登頂歐洲與德國本土晶圓廠榜首，成為全球規模最大的 300 毫米功率半導體與類比混合訊號晶圓廠。

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這座全新工廠的啟用，象徵著英飛凌業務策略的重大轉型，企業正全力切入高景氣的 AI 算力賽道。

面對 2030 年全球 AI 資料中心耗電量預計翻倍的趨勢，該廠量產的高效率功率晶片將成為關鍵，主要用於優化電能轉換效率，並廣泛適配於 AI 資料中心供電模組、新能源汽車及風電光伏等新能源電力設備。

英飛凌樂觀預估，其資料中心業務營收將在未來顯著成長，而當該廠達到完全滿產時，最高可為公司每年帶來高達 50 億歐元的營收。

這項專案的落地也獲得了政界的高度重視。在歐盟《晶片法案》高達近 10 億歐元的政策補貼與德國政府的資金支持下，該廠的投產成為歐洲邁向數位主權與提升工業韌性的重要里程碑，旨在助力歐盟達成 2030 年將全球晶片產能佔比提升至 20% 的戰略目標。

德國總理梅爾茨與多位政要均出席了投產儀式，盛讚此計畫築牢了德國在能源轉型、自動駕駛與 AI 基建上的長期產業根基。

除了強大的產能躍升，這座新工廠更展現了尖端的綠色智造優勢。廠區全面導入數位孿生與 AI 核准技術，並與奧地利廠區串聯成跨廠虛擬一體化工廠，讓生產效率直接翻倍。

在邁向高效量產降低單位成本的同時，工廠也貫徹低碳製程，不僅生產全程無需天然氣，更打造了高達 90% 用水回收率的閉環水循環系統，兼顧了半導體產能擴充與綠色環保的雙重承諾。