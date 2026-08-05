五年內增至1250億美元！高盛上修中國模型收入預期：性價比僅起點 Agent與編碼重寫token經濟

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-05 14:00

高盛亞太互聯網團隊分析師 Ronald Keung 週一 (3 日) 將中國大模型廠商今年合計年度經常性收入 (ARR) 預期從 100 億美元上調至 130 億美元，並預估 2030 年攀升至 1250 億美元，相當於五年約 25 倍擴張。

(圖:shutterstock)

傑富瑞 (Jefferies) 同日也依 OpenRouter 數據指出，中國模型連 14 週包攬全球調用量前五大，DeepSeek V4 Flash 單週消耗 7.22 兆 token 登頂。

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根據高盛預測，中國大模型 API 及訂閱收入將從 2026 年估約 350 億人民幣增至 2030 年 8790 億人民幣，每日 token 消耗量從 350 兆跳到 4600 兆，五年年增 25 倍且增速未衰，結構上則出現「雙層市場」。高端以智譜 GLM5.2、阿里 Qwen3.7 Max 為首，百萬 token 定價約 1 美元，吃智能溢價；低端面向 Agent 任務殺到 0.06 至 0.2 美元，吃規模效應。

高盛對智譜、MiniMax 收入估計分別上修 35% 與 22-64%，視為對主要大廠商業化能力的重新定價。

但高盛指出，2026 年訓練加推理總成本 110 億美元，高於當期 ARR，EBIT 仍負；API 毛利率僅 20-30%，獲利拐點押在 2030 年，屆時 EBIT 利潤率 18%、總利潤 230 億美元，呈先燒錢後兌現的型態，但終點被標定。

真正讓高盛改口的是 token 消費主體從「人」轉向「Agent」，同一份程式設計任務，Agent 自動化工作流平均耗 417 萬 token，普通問答僅 3390，差距超過千倍。

根據 OpenCode 披露，DeepSeek V4 Flash 單日處理 8 兆 token，Hermes 等 Agent 應用已超人類聊天成 OpenRouter 最大消耗端。

高盛指出，Agent 與 Coding 場景對「足夠聰明且足夠便宜」同時打分，中國模型靠 MoE 稀疏激活＋緩存命中折扣 (DeepSeek 命中僅收牌價 2%)，把美國頂級模型單日燃料費 52 至 104 美元壓到 13 美元，價差 4 至 8 倍，規模化部署下放大為數百倍的帳單差距。

高盛還將 2025 年劃分為「DeepSeek 時刻」(成本效率)，今年為「智譜時刻」(GLM5.2 躋身代碼 / Agent 全球第一梯隊)，中美頂級模型性能差縮至約 2.7%，MiniMax H3 視頻編輯 AA 榜第一、字節跳動 Seedance 多模態領先，證明中國模型不是只靠便宜獲青睞。

雲端傳導效應也正在開始。根據高盛預期，阿里雲 AI 收入佔比向 50% 邁進，AI 產品連 9 季三位數增長，CSP 從賣算力轉 MaaS＋IaaS。