五年內增至1250億美元！高盛上修中國模型收入預期：性價比僅起點 Agent與編碼重寫token經濟
鉅亨網編譯陳韋廷
高盛亞太互聯網團隊分析師 Ronald Keung 週一 (3 日) 將中國大模型廠商今年合計年度經常性收入 (ARR) 預期從 100 億美元上調至 130 億美元，並預估 2030 年攀升至 1250 億美元，相當於五年約 25 倍擴張。
傑富瑞 (Jefferies) 同日也依 OpenRouter 數據指出，中國模型連 14 週包攬全球調用量前五大，DeepSeek V4 Flash 單週消耗 7.22 兆 token 登頂。
根據高盛預測，中國大模型 API 及訂閱收入將從 2026 年估約 350 億人民幣增至 2030 年 8790 億人民幣，每日 token 消耗量從 350 兆跳到 4600 兆，五年年增 25 倍且增速未衰，結構上則出現「雙層市場」。高端以智譜 GLM5.2、阿里 Qwen3.7 Max 為首，百萬 token 定價約 1 美元，吃智能溢價；低端面向 Agent 任務殺到 0.06 至 0.2 美元，吃規模效應。
高盛對智譜、MiniMax 收入估計分別上修 35% 與 22-64%，視為對主要大廠商業化能力的重新定價。
但高盛指出，2026 年訓練加推理總成本 110 億美元，高於當期 ARR，EBIT 仍負；API 毛利率僅 20-30%，獲利拐點押在 2030 年，屆時 EBIT 利潤率 18%、總利潤 230 億美元，呈先燒錢後兌現的型態，但終點被標定。
真正讓高盛改口的是 token 消費主體從「人」轉向「Agent」，同一份程式設計任務，Agent 自動化工作流平均耗 417 萬 token，普通問答僅 3390，差距超過千倍。
根據 OpenCode 披露，DeepSeek V4 Flash 單日處理 8 兆 token，Hermes 等 Agent 應用已超人類聊天成 OpenRouter 最大消耗端。
高盛指出，Agent 與 Coding 場景對「足夠聰明且足夠便宜」同時打分，中國模型靠 MoE 稀疏激活＋緩存命中折扣 (DeepSeek 命中僅收牌價 2%)，把美國頂級模型單日燃料費 52 至 104 美元壓到 13 美元，價差 4 至 8 倍，規模化部署下放大為數百倍的帳單差距。
高盛還將 2025 年劃分為「DeepSeek 時刻」(成本效率)，今年為「智譜時刻」(GLM5.2 躋身代碼 / Agent 全球第一梯隊)，中美頂級模型性能差縮至約 2.7%，MiniMax H3 視頻編輯 AA 榜第一、字節跳動 Seedance 多模態領先，證明中國模型不是只靠便宜獲青睞。
雲端傳導效應也正在開始。根據高盛預期，阿里雲 AI 收入佔比向 50% 邁進，AI 產品連 9 季三位數增長，CSP 從賣算力轉 MaaS＋IaaS。
高盛總結指出，中國大模型競爭態勢被改寫，核心不只是參數與 benchmark，而是誰把推理成本壓最低、誰捕最多 Agent / 編碼 token、誰最快轉成雲收入，從跟跑者到規則制定者的切換已非預測，而是今年次季數據裡跑出來的現實。
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