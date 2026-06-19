氮化鎵專利大戰 英飛凌在德國勝訴再扳一城 英諾賽科在德禁售並須賠償

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-19 10:23

英飛凌 (IFX-DE)(IFNNY-US) 與英諾賽科 (002577-HK)爆發涉及氮化鎵 (GaN) 技術的全球專利戰互有勝負，在中國法院上周判決英飛凌侵權後，德國慕尼黑地方法院 (Landgericht München I) 今 (19) 日判決裁定英飛凌針對英諾賽科提起的兩起氮化鎵技術專利侵權案勝訴，禁止英諾賽科在德國境內製造、銷售及行銷更多侵害專利之產品，同時裁定英諾賽科需向英飛凌支付損害賠償，與日前中國的判決結果大相逕庭。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

中國最高人民法院日前判決英飛凌部分氮化鎵 (GaN) 產品侵害英諾賽科專利，並要求英飛凌賠償英諾賽科人民幣 1,000 萬元，同時禁止在中國境內銷售、進口等行為。

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不過，事隔一周，德國慕尼黑地方法院也宣布，英諾賽科在未經授權下，使用英飛凌已取得專利之 GaN 技術。依據此次判決，法院禁止英諾賽科在德國境內製造、銷售及行銷更多侵害專利之產品。此外，法院亦裁定英諾賽科需向英飛凌支付損害賠償。

英飛凌指出，這是英諾賽科在此系列訴訟中的第三與第四次敗訴，每一項判決結果均認定英諾賽科的產品侵犯公司專利。德國與美國的法院及主管機關亦多次裁定英諾賽科產品侵犯英飛凌的智慧財產權。

先前的判決包括 2025 年 8 月 1 日在德國的初審對英諾賽科不利之裁定。此外，5 月 7 日，美國國際貿易委員會 (ITC) 全體委員會也裁定英諾賽科在氮化鎵技術領域侵害英飛凌的一項專利。截至目前，尚有其他涉及英飛凌專利侵權的訴訟程序仍在在美國與德國持續進行中。

英飛凌強調，氮化鎵可實現高效且節能的電源系統，在多種應用中扮演關鍵角色，涵蓋再生能源系統、資料中心、工業自動化及電動車 (EV) 等領域。

英飛凌資深副總裁暨 GaN 系統事業線負責人 Johannes Schoiswohl 表示，今日的判決充分證明公司 GaN 專利組合的價值，也再次彰顯公司積極捍衛智慧財產權並促進公平競爭的決心。