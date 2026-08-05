鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-05 11:43

台股今 (5) 日再度強彈千點，重登「44K」。大盤經歷超跌反彈，正是檢驗 ETF 修復力的黃金時刻，六檔百萬人氣 ETF 中，主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動統一升級 50(00403A-TW) 雙雙拉出一波「兩位數」的反彈，股價反彈力分居冠亞軍。

6檔百萬人氣ETF修復力大檢驗 00981A、00403A反彈居冠亞軍。(鉅亨網資料照)

台股從 7/29 最低點以來已經反彈 10.09%，觀察在這波反彈，擁有百萬股東人數的 6 檔 ETF，主動統一台股增長 (00981A-TW) 勁揚 15.64% 居冠，主動統一升級 50(00403A-TW) 也反彈 12.77%，只有這兩檔人氣 ETF 跑贏大盤。其餘元大高股息 (0056-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW) 漲幅落在 3~8% 不等。

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統一台股研究團隊分析，7 月台股受全球資金去槓桿，與市場對聯準會貨幣政策走向的疑慮影響，出現較大幅度回檔，部分高評價 AI 概念股也面臨獲利了結賣壓。

展望後市，統一台股研究團隊表示，長期來看，產業基本面並未出現明顯改變，美國 CSP 業者持續擴大資本支出，晶片龍頭業者訂單能見度延伸至 2030 年，顯示 AI 相關需求仍具支撐力，企業獲利前景亦維持正向發展。因此，第三季震盪可視為中長線布局機會，可留意評價已回落的 AI 伺服器、高階 CCL、ABF 載板、測試介面及散熱供應鏈。

六檔百萬人氣 ETF 股價自低點反彈漲幅

代號 股票名稱 自低點反彈 漲幅 (%) 股東人數 (萬人) 00981A 主動統一台股增長 15.64 100.8 00403A 主動統一升級 50 12.77 104.4 0056 元大高股息 8.28 166.4 0050 元大台灣 50 7.42 356.3 00878 國泰永續高股息 5.37 162.3 00919 群益台灣精選高息 3.54 138.1

資料來源：CMoney，統計 7/29~8/4 以來反彈。