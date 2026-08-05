6檔百萬人氣ETF修復力大檢驗 00981A、00403A反彈居冠亞軍
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股今 (5) 日再度強彈千點，重登「44K」。大盤經歷超跌反彈，正是檢驗 ETF 修復力的黃金時刻，六檔百萬人氣 ETF 中，主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動統一升級 50(00403A-TW) 雙雙拉出一波「兩位數」的反彈，股價反彈力分居冠亞軍。
台股從 7/29 最低點以來已經反彈 10.09%，觀察在這波反彈，擁有百萬股東人數的 6 檔 ETF，主動統一台股增長 (00981A-TW) 勁揚 15.64% 居冠，主動統一升級 50(00403A-TW) 也反彈 12.77%，只有這兩檔人氣 ETF 跑贏大盤。其餘元大高股息 (0056-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW) 漲幅落在 3~8% 不等。
統一台股研究團隊分析，7 月台股受全球資金去槓桿，與市場對聯準會貨幣政策走向的疑慮影響，出現較大幅度回檔，部分高評價 AI 概念股也面臨獲利了結賣壓。
展望後市，統一台股研究團隊表示，長期來看，產業基本面並未出現明顯改變，美國 CSP 業者持續擴大資本支出，晶片龍頭業者訂單能見度延伸至 2030 年，顯示 AI 相關需求仍具支撐力，企業獲利前景亦維持正向發展。因此，第三季震盪可視為中長線布局機會，可留意評價已回落的 AI 伺服器、高階 CCL、ABF 載板、測試介面及散熱供應鏈。
六檔百萬人氣 ETF 股價自低點反彈漲幅
|
代號
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股票名稱
|
自低點反彈
漲幅 (%)
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股東人數 (萬人)
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00981A
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主動統一台股增長
|
15.64
|
100.8
|
00403A
|
主動統一升級 50
|
12.77
|
104.4
|
0056
|
元大高股息
|
8.28
|
166.4
|
0050
|
元大台灣 50
|
7.42
|
356.3
|
00878
|
國泰永續高股息
|
5.37
|
162.3
|
00919
|
群益台灣精選高息
|
3.54
|
138.1
資料來源：CMoney，統計 7/29~8/4 以來反彈。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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