鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-04 12:00

美國財政部上周五 (7 月 31 日) 協同日本財務省直接買入日元，為 1998 年來雙邊首見、2011 年後多邊框架外再度聯手護匯市，因日元兌美元匯率創近 40 年低，美國總統川普把行動包裝成「數十年來首次聯手捍衛日元的友誼信號」，財長貝森特稱「為值得信賴的夥伴提供支持」。

但華府智庫與市場幾乎一面倒質疑。國際金融協會 (IIF) 高級經濟學家 Jonathan Fortun Vargas 說：「天下沒有免費午餐，我們懂川普風格。」

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大西洋理事會經濟前瞻與分析主任 Charles Lichfield 則點破核心，稱華府優先要務是在防止美債殖利率飆升，遠高於地緣作秀。

貝森特周日 (2 日) 發文特意點出 FIMA Repo 機制，讓日本抵押美債換美元流動性、不必真拋持倉，等於把「救日元」與「穩美債」綁同一條船。

其次，華府要日本兌現 5500 億美元對美投資承諾，貿易談判再要讓步；日本下半年重訂國安優先順序，軍費加碼料成川普下一張牌。同時，日相高市早苗支持率滑落，華府護匯亦有鞏固同屬保守陣營領導人之意，套路類似去年對阿根廷。

最後，貝森特屢批日本央行 (BOJ) 抗通膨太慢，將在本月會見 BOJ 總裁植田和男。

瑞穗證券資深市場經濟學家 Yusuke Matsuo 指出，協調干預＋逼 BOJ 升息是同一套拳，目標是阻止日本國債殖利率暴衝外溢燒到美債，市場押注 BOJ 下月升息機率已逼近 50%、10 月約 90%。