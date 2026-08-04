鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-04 13:20

在人工智慧（AI）軍備競賽白熱化之際，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 正悄悄向華爾街的金融工程借力，用一套過去鮮少出現在科技巨頭身上的手法，即透過大規模表外擔保，來為自研 AI 晶片鋪路。

根據 Alphabet 最新揭露的財報資訊，該公司為資料中心租戶提供的潛在違約擔保，其「名目金額」已從去年九月底的 65 億美元，一口氣暴增近六倍，來到 438 億美元。

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這也代表，一旦擔保對象出現財務問題，Google 最壞情況下可能需要承擔的支付責任，已達到數百億美元等級。

用擔保換市占：TPU 對抗輝達的另一條路

根據《The Information》報導，這波擔保潮的背後，是 Google 推廣自家張量處理器（TPU）的野心。

相較於輝達 (NVDA-US) 的 AI 晶片，TPU 若要打入更多資料中心與客戶（例如 Anthropic），往往需要開發商能以較低成本取得融資。

而 Google 提供的財務擔保，正好能替這些資料中心開發商增加信用背書，讓他們更容易借到便宜的錢、加快機房興建速度。

換言之，Google 正用自己的資產負債表當作籌碼，以換取 TPU 在市場上的擴張空間。

知情人士向媒體透露，Google 內部評估後認為，未來 TPU 銷售所帶來的營收，將遠遠超過這些擔保可能造成的財務負擔，高層對這筆帳相當有信心。

目前，Google 已針對約十個資料中心專案、合計約 2.4 吉瓦的電力容量提供了擔保，不過由於相關工程都還沒完工，這些擔保實際上尚未啟動。

值得留意的是，這類交易多半有固定的三角結構：雲端新創公司 Fluidstack 負責承租與規劃資料中心，並在裡面裝設 TPU，再將運算力轉租給 Anthropic 等終端使用者。

而 Hut 8 (HUT-US) 、TeraWulf (WULF-US) 這類原本從事加密貨幣挖礦、如今轉型投入 AI 基礎設施的業者，則常是資料中心的實際營運方。

帳面數字看似驚人 實際風險受控？

儘管 438 億美元的名目擔保金額十分嚇人，但真正記錄在 Alphabet 資產負債表上的公允價值，其實只有 8.15 億美元。

這是因為「名目價值」代表的是最極端情境下的最大可能損失，而公允價值才是 Google 根據違約機率、違約時間點與可回收金額等假設，估算出的實際預期支出。

信評機構 CreditSights 技術研究主管 Jordan Chalfin 指出，外界不需要對這個名目數字過度緊張，因為有多重機制能緩解風險。

舉例來說，若租戶違約，Google 通常有權接手底層的租約，自行使用或轉租給其他客戶，等於變相取得了稀缺的運算容量；再加上許多租約長達十五年，潛在的風險敞口會隨時間逐步遞減。

Fitch Ratings 信用分析師 Anubhav Arora 則坦言，評等機構之所以願意給這些資料中心專案投資等級評等，「高度仰賴 Google 提供的擔保」作為信用支撐。

他預期這股趨勢短期內不會停歇，畢竟 Google 過去十二個月的營運現金流超過 1850 億美元，融資實力仍相當雄厚。

資產負債表大變身：從「零負債」神話到近千億美元舉債

Alphabet 長年給外界的印象，是現金水位極高、幾乎不需要靠負債擴張的穩健企業。然而，這樣的形象正快速瓦解。

截至六月底，Alphabet 的債務規模已從一年前的 236 億美元，暴增至 980 億美元；公司並在二十多年來首次發行新股籌資。上季財報更顯示，Alphabet 作為上市公司，史上首度出現自由現金流為負的季度。

除了已生效的 438 億美元擔保外，Alphabet 另外還簽下總額 852 億美元、尚未正式啟動的表外資料中心租賃合約；為協助合作夥伴取得電力與能源設備，又額外提供了 76 億美元的後備擔保，並已承諾在條款拍板後，再追加 241 億美元的未來擔保額度。

分析人士指出，這股靠表外工具支撐 AI 建設的風潮並非 Google 獨有。Meta(META-US) 透過在路易斯安那州、德州成立少數股權合資企業，把資料中心建設成本移出自家資產負債表。

提供擔保也要分一杯羹：認股權證鎖住上檔獲利

有趣的是，Google 在承擔下檔風險的同時，也沒忘記為自己爭取上檔利益。

在部分交易中，Google 會以提供擔保為條件，向資料中心開發商換取股權認股權證。換言之，若這些公司股價表現亮眼，Google 也能跟著受惠。

例如，在紐約州巴克為 Fluidstack 興建資料中心的 TeraWulf，Google 握有的認股權證相當於該公司 14% 股權；在與 Cipher Digital 的合作案中，Google 也取得價值相當於 5.4% 股權的認股權證。

一旦 Google 選擇提前終止擔保，雖然可能得向債券持有人支付一大筆一次性費用，但這筆錢實質上會轉化為對該專案的所有權權益。

不過並非所有交易都如此對等。以 Hut 8 的合作案為例，Fitch Ratings 指出，若 Fluidstack 違約，Google 必須概括承受長達十五年租期的全部付款義務，而且一旦工程出現重大延誤，雙方都無法片面解除合約。

更特別的是，Google 在這筆交易中並未取得任何認股權證。Hut 8 執行長 Asher Genoot 在財報電話會議上透露，這筆資料中心租約總價值達 70 億美元，另加約 20 億美元的電力與財產稅保險等費用。