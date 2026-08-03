鉅亨網編輯林羿君 2026-08-03 22:36

亞馬遜 (AMZN-US) 市值首次突破 3 兆美元大關，成為全球史上第 5 家達成此里程碑的企業。這家電子商務暨雲端運算龍頭股價周一 (3 日) 一度大漲 5.3%，延續上週受惠於第二季財報顯示雲端營收加速成長所引發的凌厲漲勢。

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過去 3 個月，亞馬遜股價一度陷入賣壓，主要因投資人開始對大舉投入數十億美元人工智慧（AI）資本支出的企業持保留態度。亞馬遜股價從 5 月 6 日創下歷史高點後回落，至上月觸及 3 個月低點期間，累計跌幅接近 18%。

不過，市場疑慮在上週財報公布後明顯緩解。亞馬遜表示，旗下雲端服務部門 AWS 上季營收創 2021 年以來最大增幅，激勵股價單日飆升逾 15%，創下超過 14 年來最大單日漲幅，市值一舉增加近 4000 億美元。

這波反彈也讓亞馬遜重新成為今年表現最佳的「美股七巨頭」成員。相較之下，七巨頭指數今年表現疲弱，僅上漲 2.1%，遠低於標普 500 指數約 10% 的漲幅。

儘管漲勢已將亞馬遜估值從 3 月底的 17 年低點拉升，但目前水位仍遠低於歷史平均。以未來 12 個月預估獲利計算，該股本益比約為 25 倍，相較過去十年的平均水準折價約 44%。

亞馬遜從 2024 年 6 月市值首次突破 2 兆美元，到如今站上 3 兆美元，僅花費約 2 年時間，速度快於其從 2018 年底首次突破 1 兆美元後，花超過 6 年時間達成下一個里程碑。