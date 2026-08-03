鉅亨網編譯段智恆 2026-08-04 03:00

英國《金融時報》(FT)周一 (3 日) 報導，蘋果上月已向英國調查權力法庭提出申訴。該機構是負責審查情報與執法機關監控行為的獨立司法機構。爭議焦點在於英國內政部要求蘋果提供技術能力，使當局能夠存取英國用戶經過端對端加密的雲端備份資料。

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英國政府去年曾提出範圍更廣的要求，希望取得英國與美國用戶的加密資料，但在與川普政府協商數月後撤回命令。英國當局之後又向蘋果發布新的「技術能力通知」，將適用範圍限縮至英國用戶，不再涵蓋美國用戶。

英國政府發言人拒絕評論正在進行的法律程序與具體執法行動，也未證實或否認是否曾向蘋果發出個別通知。

發言人表示，英國支持強大的加密技術與嚴格的隱私保障，但執法機關在必要且符合比例原則的情況下，也必須能夠取得通訊內容，以保護民眾免受恐怖主義、重大犯罪及兒童性剝削的威脅。

蘋果證實已提出法律申訴，但拒絕進一步說明。該公司過去一再強調，從未替任何產品或服務建立後門或「萬用金鑰」，未來也不會這麼做。