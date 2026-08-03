鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-04 05:00

美日聯合干預後日元急彈，亞洲貨幣跟漲行情獲華爾街點名，花旗與巴克莱最新客戶報告指出，因多數亞幣與日元走勢高度相關，「日元升值同樣會推動亞洲貨幣走強」，其中韓元、新加坡元、泰銖被列為最直接受惠者。

日元反彈外溢亞幣！花旗、巴克萊齊發聲：韓元、新元與泰銖將受惠(圖:shutterstock)

過去三個交易日裡，日元兌美元累計漲超 4%，脫離近 40 年低點，同期韓元、泰銖、菲律賓披索均升值至少 0.7%，不含日元的一籃子亞洲貨幣上漲 0.5%。

‌



花旗駐新加坡策略師 Garg 與 Goh 在報告中指出，過去一年韓元、新元、新台幣與日元相關性最高，印度盧比與印尼盾最低。

巴克莱駐新加坡的 Kotecha 團隊也表示，韓元兌日元敏感度居亞洲前列，美日干預具協調性，外溢效果將大於歷史β值推算，首爾當局同步拋美元，韓元已升值至 9 個月新高，Fed 主席華許偏鴿導致美元回檔，也放大支撐力道。

不過，花旗與巴克莱均未把這視為趨勢反轉。根本錨點仍是美日利差。美國聯邦基金利率 3.5%–3.75%，日本僅 1%，差距 250–275 基點。