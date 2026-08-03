美股

日元反彈外溢亞幣！花旗、巴克萊齊發聲：韓元、新元與泰銖將受惠

鉅亨網編譯陳韋廷

美日聯合干預後日元急彈，亞洲貨幣跟漲行情獲華爾街點名，花旗與巴克莱最新客戶報告指出，因多數亞幣與日元走勢高度相關，「日元升值同樣會推動亞洲貨幣走強」，其中韓元、新加坡元、泰銖被列為最直接受惠者。

cover image of news article
日元反彈外溢亞幣！花旗、巴克萊齊發聲：韓元、新元與泰銖將受惠(圖:shutterstock)

過去三個交易日裡，日元兌美元累計漲超 4%，脫離近 40 年低點，同期韓元泰銖菲律賓披索均升值至少 0.7%，不含日元的一籃子亞洲貨幣上漲 0.5%。


花旗駐新加坡策略師 Garg 與 Goh 在報告中指出，過去一年韓元、新元、新台幣日元相關性最高，印度盧比與印尼盾最低。

巴克莱駐新加坡的 Kotecha 團隊也表示，韓元日元敏感度居亞洲前列，美日干預具協調性，外溢效果將大於歷史β值推算，首爾當局同步拋美元，韓元已升值至 9 個月新高，Fed 主席華許偏鴿導致美元回檔，也放大支撐力道。

不過，花旗與巴克莱均未把這視為趨勢反轉。根本錨點仍是美日利差。美國聯邦基金利率 3.5%–3.75%，日本僅 1%，差距 250–275 基點。

富蘭克林鄧普頓策略師提醒，干預只買時間、難替日本承擔政策代價；布魯金斯學者更直言，只要日債殖利率被人為壓住，日元仍被高估需下行。

中東能源風險、老齡化與產業空心化未解，加上美國這次賣歐元日元，而非賣美元，讓市場對「聯手干預」成色存疑。

短線來看，日元帶動的亞洲貨幣修復可期；中長線匯率方向仍握在美日央行利差與套利交易手裡。


文章標籤

亞洲貨幣匯市聯手干預美日貝森特利差聯準會Fed花旗巴克莱日元韓元泰銖新加坡元

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數99.9580.04%
日元/美元0.0064+0.00%
韓元/美元0.0007+0.00%
泰銖/美元0.0299+0.00%
菲律賓幣/美元0.0164+0.61%
美元/台幣32.438+0.45%
歐元/美元1.1509-0.16%
美元/韓元1428.8-0.92%
美元/新加坡幣1.2817-0.01%
美元/泰銖33.370-0.09%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty