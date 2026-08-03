資金棄AI轉抱金融股 補漲行情能走多遠看Fed下一步
鉅亨網編輯林羿君
金融股本月成為市場表現最佳的族群之一，強勁的銀行財報、資本市場活動改善，以及市場對私人信貸風險的擔憂降溫，吸引投資人重新布局這個今年以來落後大盤漲勢的產業。不過，聯準會（Fed）下一步政策動向，可能決定這波資金輪動行情還能延續多久。
標普 500 金融類股近期漲勢正面臨一項考驗，即金融股能否成為更具持續性的市場領漲力量，並為投資人提供科技股與人工智慧（AI）投資主導市場之外的另一項選擇。
Edward Jones 投資策略分析師魏默（Brock Weimer）指出，觀察近期已公布的銀行財報，他認為本月以來的上漲走勢相當合理。不過他也提醒，7 月 29、30 日市場劇烈的震盪再次凸顯出，通膨與利率疑慮仍能迅速扭轉金融股的看漲前景。
財報強勁支撐金融股多頭論點
隨著第二季財報季加速展開，摩根大通 (JPM-US) 、高盛 (GS-US) 與摩根士丹利 (MS-US) 等大型銀行表現搶眼。魏默表示，整體財報表現確實非常出色，且針對民間信貸的隱憂，以及 AI 對數據密集型金融業務構成的威脅，市場焦慮情緒皆已有所緩解。
State Street Investment Management 首席投資策略 Michael Arone 則認為，金融股基本面的好轉，尚未完全反映在其估值中。
根據 FactSet 數據，截至上週五的統計，標普 500 指數金融成分股第二季獲利成長率達 19.4%，營收則成長 12.6%；該產業利潤率亦隨之擴大，在標普 500 指數的 11 個產業板塊中排名第三。
然而，然而，Arone 指出，金融股目前交易價格，仍較大盤折價超過 30%。
Arone 表示，金融股多頭論述並不僅建立在獲利表現上，企業併購（M&A）與首次公開募股（IPO）活動改善、信貸環境穩健，以及銀行股息與庫藏股回購計畫，都進一步提升金融股吸引力。
綜合考量這些因素，State Street 已在第 3 季展望中，將金融股評等由「中立」調升至「正向」。
Fed 政策與殖利率曲線成關鍵
儘管財報強勁，但金融股仍面臨再次升息與通膨居高不下的風險。
Fed 上週連續第 5 次將基準利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間不變，但有 3 名官員支持升息，使市場對貨幣政策方向的疑慮升溫。
根據芝商所（CME Group）的 FedWatch 工具顯示，截至上週四下午，期貨交易員預測最快於 9 月升息的機率已來到 63.2%。
利率走向對銀行至關重要，主因銀行通常以短期利率支付存款利息，同時賺取長期貸款與證券的利差。
但若 Fed 升息，且存款成本上升速度快於銀行資產收益率，淨利差（NIM）可能受到壓縮。長期維持高利率環境，也可能削弱貸款需求，並提高未來信用損失風險。
Globalt Investments 合夥人暨資深投資組合經理 Keith Buchanan 表示，這項風險可能抵銷支撐金融股上漲的其他利多因素。
他指出，若通膨阻礙 Fed 降息腳步，甚至迫使央行再次升息，銀行可能必須提高存款利率以留住資金。若長期利率未同步上升，銀行放貸收益與資金成本之間的利差可能收窄，進而壓縮淨利息收入。
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