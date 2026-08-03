鉅亨網新聞中心 2026-08-04 07:20

美國與日本近日聯手干預外匯市場，推動日元自 40 年低點大幅反彈，單週升值近 5%，但市場普遍認為，在美日利率差距依舊懸殊、日本央行尚未採取進一步緊縮政策下，此次規模空前的干預行動恐怕只能暫時穩定匯市，難以從根本扭轉日元長期弱勢。

根據先前報導，美國總統川普在內閣會議中證實，美方參與此次聯合干預行動，並形容此舉是「友誼的信號」。

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日本財務省隨後正式確認，已與美國財政部共同進場干預匯市，使日元自上週觸及的 40 年低點、每美元兌 164 日元，回升至 156.8 日元，單週升值幅度接近 5%。市場估計，本次干預規模超過 500 億美元。

不過，市場對此次干預反應相對冷淡。儘管日元短線急升，但匯價僅回到今年 5 月附近水準，年初至今兌美元升幅幾乎歸零。相較之下，2024 年日本銀行單獨干預匯市時，曾成功將日元由 161 升至 141，累計升值約 12%，此次反彈力道明顯較弱。

此次聯合干預也被視為美日歷來規模最大的協同行動之一。有媒體拍攝到美國財政部長 Scott Bessent 桌上的待辦事項，其中寫有「買入日元 50 至 100 億美元」。另據《金融時報》引述知情人士報導，紐約聯邦準備銀行此次透過出售歐元、買入日元的方式參與市場操作。

值得注意的是，日本過去進場干預時，多半透過出售持有、規模約 1.1 兆美元的美國公債籌措資金。然而，目前 30 年期美國公債殖利率接近 20 年高點，大規模出售美債可能進一步推升殖利率，因此也限制了日本的操作空間。

此次干預也帶來另一項市場效應，美元指數跌破 100，為今年 6 月以來首見。在正式干預之前，Scott Bessent 與日本財務大臣片山皋月皆曾透過公開喊話試圖提振日元，但效果有限，最終促使雙方採取實際市場干預。

Robin Brooks 表示，日元疲弱並非源於投機資金刻意做空，而是日本公債殖利率遠低於合理水準。他指出，資金自然流向報酬率較高的市場，才是日元持續承壓的根本原因。

目前日本政策利率僅 1%，而美國聯邦準備理事會聯邦基金利率目標區間則維持在 3.50% 至 3.75%，兩國利率仍存在明顯差距。

日本銀行上週召開政策會議後，決定維持利率不變，進一步強化市場對利差短期難以縮小的預期。

荷蘭國際集團經濟學家 Chris Turner 指出，日本央行若能在 9 月 18 日政策會議展現更明確的緊縮立場，仍有機會升息 1 碼 (25 個基點)。但他也強調，目前日本消費者物價指數 (CPI) 已接近 2%，政策利率卻只有約 1%，仍低於通膨水準，顯示日本貨幣政策依舊相對寬鬆。

Gavekal 執行長 Louis Gave 也持相同看法。他表示，除非聯準會開始降息，或日本銀行啟動升息循環，否則日元難以出現具持續性的升值走勢。他並認為，日元與其他東北亞貨幣一樣，目前均處於「嚴重低估」狀態，相關觀點也與德意志銀行 (DB-US) 7 月發布的《世界地圖》研究報告，以及《經濟學人》最新一期巨無霸指數分析相互呼應。