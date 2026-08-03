鉅亨網新聞中心 2026-08-03 15:10

隨著人工智慧 (AI) 技術邁入第四年的爆發期，半導體產業鏈正經歷顯著的財富轉移。根據最新產業數據顯示，全球主要記憶體製造商受惠於 AI 伺服器對高頻寬記憶體 (HBM) 及先進 DRAM、NAND 快閃記憶體的強勁需求，已累積約 900 億美元的營業現金流。

相較之下，大舉投入 AI 基礎設施的超大型雲端服務供應商 (Hyperscalers)，卻因高昂的零組件成本面臨自由現金流縮減的壓力。

‌



從周期性虧損轉向巨額獲利

在 AI 處理器需求的推動下，記憶體市場出現供需緊繃。根據 TrendForce 數據，2024 年第二季 DRAM 與 NAND 的平均售價年率上漲約 50% 至 60%。這使得 SK 海力士 (SKHY-US)、美光 (MU-US) 及三星電子等主導全球約 90% DRAM 市場的龍頭廠商，成功從過去的周期性虧損轉向持續性獲利。

統計顯示，全球五大記憶體廠商 (三星、SK 海力士、美光、鎧俠、Sandisk) 上季度的自由現金流總額年率增長達 92 倍，超過 900 億美元。鎧俠 (Kioxia) 財務長川村義彥在簡報中樂觀表示：「隨著 AI 的普及，記憶體需求仍在快速增長。」

科技巨頭的現金壓力與成本挑戰

儘管記憶體廠商獲利豐厚，但負責支撐 AI 生態系的科技巨頭卻面臨資產負債表失真的困境。高盛 (Goldman Sachs) 預計，大科技公司今年的 AI 支出將達到 7,650 億美元，至 2027 年更將攀升至 1.2 兆美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 將今年資本支出上調至 2,200 億美元，並報告過去 12 個月的自由現金流為負 76 億美元。Alphabet(GOOGL-US) 也出現了史上首次現金流轉負，其財務長 Anat Ashkenazi 對分析師坦言，隨著公司把握「AI 機遇」，自由現金流將持續承壓。

特斯拉 (TSLA-US) 執行長 Elon Musk 在法說會上表示，記憶體的定價簡直「瘋狂」，反映出下游廠商對成本激增的憂慮。亞馬遜執行長 Andy Jassy 指出，記憶體晶片的「膨脹價格」推高了公司的資本支出預測。此外，Apple 執行長 Tim Cook 警告，記憶體市場定價持續上漲可能對其業務產生日益增加的影響。

產能擴張與地緣競爭新格局

面對龐大利益，記憶體製造商正將資金投入大規模產能擴張。三星與 SK 海力士計畫投資 800 兆韓元 (約 5,560 億美元) 於韓國新建四座晶圓廠，目標在五年內將產能翻倍。美光則計畫在 2035 年前於美國投資高達 2,500 億美元用於研發與製造。