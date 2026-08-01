鉅亨網編譯莊閔棻 2026-08-01 14:30

2026 年 7 月，美國科技股經歷一波劇烈震盪，AI 概念股自高點急速回落，不少投資人一度擔憂人工智慧（AI）投資熱潮是否已正式降溫。然而，隨著市場消息陸續曝光，這波跌勢背後的原因，似乎不只是基本面或獲利了結，而是一場由高槓桿基金流動性危機引發的連鎖反應。

年僅 25 歲、近兩年迅速竄紅的基金經理人 Leopold Aschenbrenner，以及他創立的「Situational Awareness」基金，因重押 AI 硬體供應鏈並採取高槓桿操作，在 7 月股市修正期間傳出遭遇追繳保證金，甚至一度瀕臨遭券商強制平倉。

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更耐人尋味的是，就在市場傳出大型避險基金 Citadel 接手其部分持股後，原本一路重挫的 AI 概念股隔日立即全面反彈，使市場開始討論，7 月科技股重挫是否主要源自大型基金被迫賣股，而非 AI 產業前景出現根本性變化。

從 OpenAI 研究員到華爾街新寵 AI 投資神話快速崛起

Aschenbrenner 近年來在 AI 圈具有相當高的知名度。

他畢業於哥倫比亞大學數學與經濟學系，曾加入 OpenAI 超級對齊團隊，後來因洩漏內部規劃相關爭議離開公司。

離職後，他發表長篇文章《Situational Awareness》，主張 AI 將在未來十年間快速推動全球算力建設，美國政府與企業將持續投入大量資源發展資料中心、先進半導體、高頻寬記憶體（HBM）、儲存設備以及電力基礎建設。

這套論述恰好搭上 AI 牛市浪潮，也讓他迅速成為科技圈與投資圈關注焦點。

2024 年，他成立 Situational Awareness 基金，初期管理資產僅約 2 億美元，但在 AI 概念股持續飆升帶動下，基金績效一路攀高。

市場消息指出，截至 2026 年 6 月底，基金年內累積報酬率一度高達 439%，管理規模快速膨脹至約 450 億美元。

優異績效吸引大量機構資金進駐，不少投資人更將他的持股視為 AI 投資風向球，市場甚至將他譽為「AI 時代的巴菲特」。

重押 AI 基建供應鏈 高集中持股成最大隱憂

然而，基金驚人的績效背後，也伴隨著高度集中的投資策略。

根據市場流傳資訊，Situational Awareness 基金幾乎將資金集中投入 AI 基礎建設相關企業，包括 Nebius (YNDX-US) 、SanDisk (SNDKV-US) 、美光科技 (MU-US) 、CoreWeave(CRWV-US) 、SK 海力士 (SKHY-US) 等 AI 硬體供應鏈公司。

除了持股高度集中外，基金還大量向美國大型投資銀行融資，提高資金運用效率，市場估計最高槓桿倍數約達 4 倍。

此外，為了降低市場系統性風險，基金也建立大量空頭部位，放空 Adobe(ADBE-US) 等傳統軟體公司，押注 AI 將侵蝕既有軟體業者的競爭優勢，希望透過「做多 AI 硬體、放空傳統軟體」建立市場中性策略。

但這套看似完整的避險架構，最終反而成為拖垮基金的重要原因。

AI 股回檔演變成流動性危機 多空部位同步受創

7 月初，美股科技股開始出現獲利回吐，那斯達克指數自高點拉回。

原本市場普遍認為只是 AI 股漲多後的正常修正，但之後跌勢卻快速擴大。

市場傳出，Situational Awareness 基金重倉持有的 AI 概念股幾乎全面重挫。其中，SK 海力士單月跌幅接近三分之一，SanDisk 股價更從 6 月底高點一路腰斬；Nebius、布魯姆能源 (BE-US) 等中小型 AI 概念股跌幅更超過四成，而甲骨文 (ORCL-US) 、超微半導體 (AMD-US) 等大型科技股也同步回檔約兩成。

更令市場意外的是，原本被基金大量放空的 Adobe 等軟體公司股價不跌反漲，導致基金同時承受多頭與空頭雙重虧損。

這種「多頭下跌、空頭也虧損」的情況，在避險基金中相當少見，也使基金淨值快速惡化。

保證金通知接連而至 基金陷入死亡螺旋

面對股價持續下跌，Aschenbrenner 的基金管理團隊並未立即減碼，反而認為市場只是短期修正，持續加碼 AI 持股，希望透過逢低布局等待反彈。

然而，隨著淨值不斷縮水，券商開始發出追加保證金通知。

市場人士指出，高槓桿基金一旦收到追繳保證金通知，代表券商要求在限定時間內補足保證金；若未能及時補足，就可能遭主經紀商強制出售持股。

據傳，Aschenbrenner 一方面積極向既有投資人尋求額外資金，另一方面也考慮出售 Anthropic 等未上市股權，希望籌措現金降低槓桿。

然而，市場很快察覺基金開始出售資產，也使投資人更加不願承接相關股票，流動性迅速惡化。

市場分析指出，當所有人都知道某檔股票「一定會被賣」時，買盤通常會快速縮手，導致股價跌幅進一步擴大。

股價愈跌，基金需要補繳的保證金愈多；為了補足保證金，又必須賣出更多股票，形成典型的「流動性死亡螺旋」。

Citadel 傳低價承接持股 AI 族群隔日全面反攻

就在市場擔憂 450 億美元基金可能遭全面強制平倉之際，事件出現重大轉折。

市場消息指出，美國大型避險基金 Citadel 迅速與 Situational Awareness 基金展開協商，最終以折價價格承接約 160 億美元上市股票部位，使基金免於在公開市場一次性大量拋售。

據了解，交易完成後，Aschenbrenner 仍保留部分未上市公司股權，包括 Anthropic 等投資，以及約 50 億美元自有資產，但大部分上市股票已由 Citadel 接手。

交易消息曝光後，美股 AI 概念股氣氛迅速翻轉。

7 月 30 日，美股開盤後，原本連日下跌的 AI 硬體股全面強彈。SanDisk 單日飆漲近 25%，SK 海力士、美光、CoreWeave 等個股平均漲幅超過一成，那斯達克指數也快速收復前一週大部分失土。

這樣的市場走勢，使不少投資人開始認為，先前科技股急跌，主要原因可能並非 AI 產業前景惡化，而是大型高槓桿基金遭遇流動性危機後，被迫賣股所造成的短期供需失衡。

是否遭市場「圍獵」？目前仍無明確證據

由於此次股價下跌主要集中於基金重倉持有標的，加上放空部位反而同步上漲，以及 Citadel 在公開強平前夕接手大量股票，外界開始質疑是否存在大型資金刻意施壓，藉此迫使高槓桿基金提前出場。

不過，截至目前為止，市場並無公開證據顯示存在違法操縱市場或多家機構聯手打壓特定基金的情況。

部分市場人士認為，即使沒有協同行為，當大型基金持股高度透明、槓桿比例偏高時，其風控門檻本來就容易成為市場觀察焦點。

一旦股價跌破關鍵價位，市場自然可能出現更多順勢交易，加速流動性惡化。

AI 長線趨勢未變 事件再次凸顯風控重要性

這起事件也讓市場再次聯想到 2021 年 Bill Hwang 創立的 Archegos Capital Management。兩者皆因高槓桿與集中持股，在市場逆轉時迅速陷入流動性危機，最終引發市場震盪。

分析人士指出，Aschenbrenner 的案例再次說明，即使成功掌握 AI 產業長期趨勢，高槓桿與過度集中持股仍可能讓基金在短時間內面臨巨大風險。

對投資人而言，此次事件更重要的啟示在於，AI 產業的長期成長邏輯未必因此改變，但在市場高度擁擠、流動性下降以及槓桿資金集中時，即使基本面未出現重大變化，也可能因資金面因素導致股價劇烈波動。