三星、SK海力士不再獨佔！傳長鑫LPDDR6接近研發驗證尾聲 下半年拚全球首發量產
鉅亨網編譯陳韋廷
中國《時代周報》週六 (1 日) 引述消息人士最新報導指出，在 LPDDR6 全球首發量產競賽中，長鑫存儲已接近研發驗證尾聲，離首發量產更近一步。
LPDDR 產品的導入一般有四個重要節點，包括顆粒單體驗證、研發驗證、小批量導入驗證，最後就是進入正式量產階段，這意味著一款手機記憶體晶片真正在終端側落地前，須經歷數道嚴苛考驗。
研發驗證階段的測試內容包括相容性驗證、系統穩定性驗證、效能功耗測試、機械可靠性測試等方面，全方位核驗產品設計的合理性與可靠性，事先追蹤潛在風險。
報導指出，中國業界在今年 3 月便傳出長鑫存儲正積極推動 LPDDR6 的產品落地，當時已向核心客戶送樣，預計在今年下半年實現全球首發量產導入。
根據相關資訊，長鑫首款 LPDDR6 產品的設計規格速率為 12800 Mbps，與 SoC 協同的運行基礎速率為 10667Mbps，顆粒容量為 16Gb，晶片容量 16GB，採用 1295 Ball 的 POP 封裝，在低功耗設計、RAS 功能上都比 LPDDR5X 產品有明顯優化。
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