永續報告「交件」倒數！櫃買中心：揭露綠色收入可幫評鑑「加分」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-02 08:10

隨著永續資訊揭露成為資本市場關注焦點，櫃買中心表示，全體上櫃公司應於今（115）年 8 月底前完成 114 年度永續報告書編製及申報作業。為協助企業提升揭露品質與申報效率，櫃買中心持續優化相關工具與輔導資源，近期更推出全新改版的「ESG 數位平台」，透過數位化功能協助企業快速完成永續報告書編製，並藉由 ESG 評鑑機制鼓勵企業揭露綠色收入及提升企業價值計畫，將永續發展進一步融入經營策略。

永續報告「交件」倒數！櫃買中心祭揭露綠色收入等ESG評鑑「加分」誘因。（鉅亨網資料照）

櫃買中心指出，新版 ESG 數位平台新增永續報告書輔助產製功能，可串接公司既有申報的 ESG 資訊，自動帶入報告內容初稿，降低企業重複填報負擔。同時，平台提供永續報告書參考架構、編製底稿、GRI 準則及實務範例等多項參考資源，協助企業依循國際標準進行揭露。

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此次改版也進一步導入線上文字編輯器，使用者可直接於平台上編輯文字格式、插入表格並完成底稿撰寫。此外，新增複製前一年度底稿及自動帶入 SASB 資訊揭露內容等功能，可大幅提升編製效率與使用便利性，提供企業更友善的作業體驗。

除強化申報工具外，櫃買中心也持續推動綠色金融發展，鼓勵上櫃公司在永續報告書或 ESG 數位平台中揭露綠色收入相關資訊。若企業綠色收入達一定比重，將可獲頒「綠色證券標章」認證，不僅展現企業在綠色轉型及環境永續方面的實際成果，也有助提升企業品牌形象與市場能見度。

值得注意的是，揭露綠色收入資訊亦將成為企業爭取 ESG 評鑑加分的重要項目。櫃買中心表示，取得綠色證券標章的公司可列為 115 年度 ESG 評鑑額外加分依據，藉此引導更多企業投入低碳轉型與永續經營，並吸引市場資金關注具環境效益與成長潛力的企業。

此外，今年啟動的首屆 ESG 評鑑制度，也將企業提升價值措施的揭露情形納入評核指標。櫃買中心指出，公司若已制定具體提升企業價值的策略與措施，並提報董事會討論後揭露於專區，將有機會獲得評鑑加分；其中，揭露架構完整且具參考價值的「較佳實踐公司」，更可獲得額外評價，藉此鼓勵企業強化與投資人的溝通。

櫃買中心表示，透過揭露企業價值提升計畫，可讓投資人更了解企業長期發展策略、成長動能以及永續布局，進一步提升市場透明度與投資人信任度，促進企業與資本市場之間的良性互動。