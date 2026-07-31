〈陸股盤後〉三大指數反彈 滬指守穩三千八大關 月線累跌6.4%
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
中國 A 股三大指數周五 (31 日) 齊步反彈，上證指數(SSEC) 守穩 3800 點大關，周線亦微漲 0.47%，但月線仍收跌 6.4%。
滬指周五收高 0.72% 至 3832.26 點，深證成指 (SZI) 收紅 2.21% 至 13578.93 點，創業板指收漲 3.06% 至 3343.96 點，滬深兩市成交額人民幣 2.56 兆元，較上一個交易日放量達 1992 億。
大盤方面，多模態 AI 概念股爆發，Kimi、ChatGPT 和 AIGC 方向領漲；宇樹機器人、CPO、記憶體、算力租賃及資安等主題仍在活躍。具體來看，軟體服務族群漲幅明顯，宏景科技、維宏股份、普聯軟體、卓易資訊、深信服、萬興科技等近 50 檔股票漲停；半導體股大幅走高後漲幅縮小，
下跌族群方面，銀行股大幅下挫，農業銀行、寧波銀行、交通銀行等跌超 2%，中國銀行、工商銀行、浦發銀行等跌超 1%；食品飲料跌幅靠前，東鵬飲料、金種子酒、雙匯發展、山西汾酒等跌超 1%；煤炭股表現不佳，大有能源、中國神華、淮北礦業等跌超 1%，中煤能源、冀中能源、甘肅能化等逆勢下跌。
根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共上漲 4685 檔，下跌 727 檔，115 檔持平。另據大智慧 VIP 數據，滬深北三市共 267 檔股票上漲超過 9%，1 檔股票下跌超過 9%。
財新證券首席經濟學家袁莊認為，隨著「雙重寬鬆」政策基調持續，加上中國持續提升應對外部衝擊的能力，以及產業鏈日益顯著的韌性和全球競爭力，中國國內經濟政策的確定性與局勢料將進一步鞏固中國資產的比較優勢。今年 A 股極可能持續波動上升趨勢。短期內，市場恐在 7 月底左右逐步整固其階段性底部，並建議投資人保持耐心，待趨勢變更明顯後再做出適當調整。
工業證券首席經濟學家劉宇說，「科技領域恐慌正在消退，市場可能正處於從『政策底線』轉向『市場底線』轉折點」 ，並指核心光通信族群因成交量高而下跌，部分虧損晶片開始積極清盤，顯示調整已進入後期階段。若隨後的交易量與價格協調進一步改善，資本流入更為活躍，產業正面訊號能持續轉化為有效買進，則可進一步確認市場反彈已開始，一旦這些訊號得到確認，反彈恐比上週政策底帶來的反彈更加強勁，但目前尚難以對反彈的高度做出明確結論。在科技產業出現新的漸進敘事之前，一些虧損的晶片和短期投機基金仍可能帶來賣壓，使科技產業的復甦過程不太可能順利。 因此，在操縱科技反彈的同時，仍需維持平衡配置，平衡高品質股息及其他基本支持的方向，以應對反彈期間可能的波動性。
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