〈陸股盤後〉三大指數反彈 滬指守穩三千八大關 月線累跌6.4%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-07-31 16:40

中國 A 股三大指數周五 (31 日) 齊步反彈，上證指數(SSEC) 守穩 3800 點大關，周線亦微漲 0.47%，但月線仍收跌 6.4%。

(圖:shutterstock)

滬指周五收高 0.72% 至 3832.26 點，深證成指 (SZI) 收紅 2.21% 至 13578.93 點，創業板指收漲 3.06% 至 3343.96 點，滬深​​兩市成交額人民幣 2.56 兆元，較上一個交易日放量達 1992 億。

‌



大盤方面，多模態 AI 概念股爆發，Kimi、ChatGPT 和 AIGC 方向領漲；宇樹機器人、CPO、記憶體、算力租賃及資安等主題仍在活躍。具體來看，軟體服務族群漲幅明顯，宏景科技、維宏股份、普聯軟體、卓易資訊、深信服、萬興科技等近 50 檔股票漲停；半導體股大幅走高後漲幅縮小，

下跌族群方面，銀行股大幅下挫，農業銀行、寧波銀行、交通銀行等跌超 2%，中國銀行、工商銀行、浦發銀行等跌超 1%；食品飲料跌幅靠前，東鵬飲料、金種子酒、雙匯發展、山西汾酒等跌超 1%；煤炭股表現不佳，大有能源、中國神華、淮北礦業等跌超 1%，中煤能源、冀中能源、甘肅能化等逆勢下跌。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共上漲 4685 檔，下跌 727 檔，115 檔持平。另據大智慧 VIP 數據，滬深北三市共 267 檔股票上漲超過 9%，1 檔股票下跌超過 9%。

財新證券首席經濟學家袁莊認為，隨著「雙重寬鬆」政策基調持續，加上中國持續提升應對外部衝擊的能力，以及產業鏈日益顯著的韌性和全球競爭力，中國國內經濟政策的確定性與局勢料將進一步鞏固中國資產的比較優勢。今年 A 股極可能持續波動上升趨勢。短期內，市場恐在 7 月底左右逐步整固其階段性底部，並建議投資人保持耐心，待趨勢變更明顯後再做出適當調整。