美國多名參議員 阻撓蘋果採購中國記憶體晶片
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
據《彭博》30 日（周四）報導，多名美國參議員在致蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克的聯名信中表示，蘋果不應在產品中使用長鑫科技 (688825-CN) 和長江存儲生產的記憶體晶片，即便相關產品僅在中國市場銷售。
他們強調，長鑫科技和長江存儲已被列入美國國防部最近更新的「中國軍事企業清單」。
這些參議員說，認可並在產品中使用中國晶片將構成國家安全風險，並要求蘋果在 8 月 21 日前明確承諾不向這兩家企業採購晶片。
參與簽署這封聯名信的議員多來自紐約州、印第安納州和愛達荷州等地，而記憶體巨頭美光科技 (MU-US) 和韓國 SK 海力士正在這些州投資數十億美元擴大產能。中國記憶體晶片湧入可能會危及這些項目。
受產能不足、供應緊張和價格持續暴漲影響，蘋果一直在尋求從中國採購記憶體晶片。
英國《金融時報》曾在 6 月 27 日披露，蘋果正遊說美國政府，希望獲准採購長鑫科技的晶片，此前已就此與美國商務部接觸。
《金融時報》7 月 8 日再次報導，提到蘋果已開始測試長鑫科技生產的 DRAM 晶片，計劃將其用於在中國市場銷售的產品。
另《華爾街日報》曾報導，蘋果正積極遊說，希望採購中國晶片，緩解成本壓力。美光科技則大力遊說，試圖加以阻止。
這場「遊說戰」可能迫使美國政府在兩大經濟目標之間作出選擇：一是讓美國消費者享受更低價格，二是提高本土半導體產量，減少對其他國家的依賴。
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