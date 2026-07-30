鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-31 02:00

美國上周初領失業救濟金人數增幅低於預期，並持續徘徊在 1969 年以來低點附近，顯示企業雖然放慢招募，仍未大規模裁員，勞動市場整體保持穩定。不過，家庭儲蓄率持續下滑，反映消費者可能正動用存款，以因應居高不下的生活成本。

美國勞工部周四 (30 日) 公布，截至 7 月 25 日當周，經季節調整後的初領失業救濟金人數增加 9,000 人至 19.7 萬人，低於《路透》調查經濟學家預估的 20 萬人。人數雖從前一周創下的近 57 年低點回升，但仍處於歷史低檔。

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美國上周初領失業救濟金人數增幅低於預期，並持續徘徊在 1969 年以來低點附近 (圖：ZeroHedge)

截至 7 月 18 日當周，持續申領失業救濟金人數減少 7,000 人至 178.2 萬人。這項數據可用來觀察失業者重新找到工作的難易程度，並涵蓋政府調查 7 月失業率的期間。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

經濟學家形容，目前美國勞動市場仍處於「慢招募、慢裁員」狀態。企業不願積極增加人力，但也沒有明顯擴大裁員，使失業救濟申請維持低檔。聯準會 (Fed) 周三以 9 比 3 決議，將利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間，3 名官員則主張升息 1 碼。

不過，7 月失業率仍面臨上升風險。世界大型企業聯合會本周公布的調查顯示，認為工作機會「充足」的消費者比率降至 2021 年 2 月以來最低。6 月失業率從 4.3% 降至 4.2%，也主要是受到部分民眾退出勞動市場影響，而非就業需求明顯改善。

與此同時，美國個人所得與消費支出仍維持成長，但家庭儲蓄率持續下降，顯示高物價正迫使消費者動用存款以維持生活水準。這種「裁員少、招募也少」的狀態雖暫時穩住就業市場，卻可能讓找工作變得更加困難，並削弱未來消費支出的持續力。