〈央行理監事會記錄〉釋升息風向？通膨示警 罕見兩位理事直接放鷹
鉅亨網記者王莞甯 台北
台灣央行甫公布第二季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，有兩位理事罕見明確指出，央行利率「不宜再按兵不動，此時是不錯的升息時機」、「是調升利率使貨幣政策正常化的好時機」，整體來看，雖多位理事認為國內產業發展分化，貨幣政策須審慎權衡，但主張升息的鷹派也有崛起之勢，恐怕，央行在第三季的理監事會議中將陷入是否啟動升息的困境。
在會議記錄中可看到，多位理事認為台灣經濟成長動能強勁，但主要集中於 AI 相關產業，其他產業表現較弱，產業發展呈現分化現象，因而支持政策利率維持不變。
有位理事指出，我國目前雖面臨物價上行風險，但維持政策利率不變，可保留一定政策空間，較具有因應未來不確定性的彈性。
另位理事認為，目前尚無必須調整政策利率的理由，當前通膨仍存在諸多不確定性，須經一段時間方能確認其未來走勢。
卻有位理事準確放鷹，直指央行利率不宜再按兵不動，且此時是不錯的升息時機；由於核心物價領先指標構成項目已呈現上漲趨勢，而貨幣政策效果有落後時間，現正面臨通膨壓力，若在此時升息，可能對於降低通膨預期較有效果。
另有位理事也認為，目前是調升利率使貨幣政策正常化的好時機；就驅動台灣通膨的因子來看，央行預估的需求因子進一步擴張，供給因子的緊縮幅度也擴大，將成為未來物價上漲的隱憂，消費者物價膨脹走勢不容樂觀。
尤其當通膨再度提高後，台灣 1 年期定期存款實質利率轉為負值，顯示台灣政策利率過於寬鬆。
然而，部分理事立場較中立，認為在經濟呈現分化發展下，貨幣政策更須審慎權衡，多位理事關注雖 AI 帶動台灣經濟高成長，但產業發展及所得不均問題，使低所得族群難以分享到成果，若此時升息，低所得家庭將承受較大壓力。
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