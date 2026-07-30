〈央行理監事會記錄〉釋升息風向？通膨示警 罕見兩位理事直接放鷹

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-30 23:33

台灣央行甫公布第二季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，有兩位理事罕見明確指出，央行利率「不宜再按兵不動，此時是不錯的升息時機」、「是調升利率使貨幣政策正常化的好時機」，整體來看，雖多位理事認為國內產業發展分化，貨幣政策須審慎權衡，但主張升息的鷹派也有崛起之勢，恐怕，央行在第三季的理監事會議中將陷入是否啟動升息的困境。

央行第二季理監事會議釋出升息的可能風向。(鉅亨網資料照)

在會議記錄中可看到，多位理事認為台灣經濟成長動能強勁，但主要集中於 AI 相關產業，其他產業表現較弱，產業發展呈現分化現象，因而支持政策利率維持不變。

‌



有位理事指出，我國目前雖面臨物價上行風險，但維持政策利率不變，可保留一定政策空間，較具有因應未來不確定性的彈性。

另位理事認為，目前尚無必須調整政策利率的理由，當前通膨仍存在諸多不確定性，須經一段時間方能確認其未來走勢。

卻有位理事準確放鷹，直指央行利率不宜再按兵不動，且此時是不錯的升息時機；由於核心物價領先指標構成項目已呈現上漲趨勢，而貨幣政策效果有落後時間，現正面臨通膨壓力，若在此時升息，可能對於降低通膨預期較有效果。

另有位理事也認為，目前是調升利率使貨幣政策正常化的好時機；就驅動台灣通膨的因子來看，央行預估的需求因子進一步擴張，供給因子的緊縮幅度也擴大，將成為未來物價上漲的隱憂，消費者物價膨脹走勢不容樂觀。

尤其當通膨再度提高後，台灣 1 年期定期存款實質利率轉為負值，顯示台灣政策利率過於寬鬆。