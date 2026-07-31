AI基建需求未降溫 Wolfe：記憶體、晶圓代工最快2028年才可能供過於求
鉅亨網新聞中心
近期半導體族群因市場擔憂 AI 資本支出放緩而大幅修正，不過 Wolfe Research 資深分析師 Chris Caso 表示，目前 AI 晶片市場仍受制於產能不足，而非供給過剩。記憶體供應商及晶圓代工廠依舊無法生產足夠的 AI 晶片滿足需求，預估供過於求最快也要到 2028 年才可能出現，甚至不排除進一步延後。
Caso 是在 SK 海力士 ADR(SKHY-US)公布第二季財報，以及半導體股近期大幅回檔後接受 CNBC 訪問時作出上述評論。他指出，記憶體製造商目前仍面臨嚴重供應限制，而台積電 (TSM-US) 的先進製程產能也幾乎全數售罄。
Caso 表示，目前半導體產業最大的問題並非需求疲弱，而是沒有足夠的實體空間與生產能力來製造更多 AI 晶片。
他表示：「目前就是沒有足夠的物理空間來製造更多半導體。」
他進一步指出，現階段產能瓶頸使市場在 2028 年前幾乎不可能出現供過於求。
Caso 表示：「即使真的有機會出現供過於求，最早也要到 2028 年。」他並透露，部分半導體設備供應商甚至認為，這個時間點還可能進一步往後延。
他強調，目前記憶體供應商受到嚴重的供應限制，「他們無法生產更多產品，而這正是我們持續看好記憶體產業的原因。」
除了製造產能外，Caso 也指出，AI 基礎建設快速擴張正面臨另一項挑戰，就是融資能力逐漸成為限制產業擴張的新瓶頸。
他表示，輝達 (NVDA-US) 持續投資供應商及 AI 公司，有助於擴充整體產能與完善 AI 生態系，但他也區分股權投資與向客戶提供融資擔保兩種模式。
Caso 認為，雖然輝達擁有半導體產業最強健的資產負債表，但若提供過多融資擔保，仍可能形成未來潛在負債，因此對此抱持較保守態度。
半導體族群本月承受明顯賣壓，主要反映市場對 AI 資本支出回報的疑慮，而非需求轉弱。追蹤費城半導體指數的 iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund(SOXX-US)7 月累計下跌 27.43%，但今年以來仍上漲 48.24%，過去一年累計漲幅達 87.54%。
另一檔 VanEck Semiconductor ETF(SMH-US)，持股涵蓋輝達 (NVDA-US)、美光(MU-US)、超微(AMD-US)、博通(AVGO-US) 及英特爾 (INTC-US) 等主要晶片股，7 月累計下跌 23.12%，今年以來仍上漲 24.97%，近一年漲幅則達 35.07%。
SOXX 周三收跌 5.38%，收在 465 美元，周四盤前反彈 1.3%。
根據 Benzinga Edge 統計，SOXX 雖然短期及中期走勢轉弱，但動能 (Momentum) 評分仍位居第 92 百分位，長期價格趨勢依然維持正向。Caso 認為，在 AI 資料中心、HBM 及先進製程需求持續擴張下，目前市場真正的限制仍是產能，而不是需求，因此記憶體產業與 AI 供應鏈長期基本面依然穩固。
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