鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-30 20:15

聯準會本周宣布維持利率不變，全球資產管理巨頭貝萊德團隊針對總體經濟與區域市場動向發表最新觀點。貝萊德全球固定收益亞太區主管 Navin Saigal 指出，在美國維持利率不變後，亞洲各國貨幣政策走向將出現明顯分歧，澳洲與部分北亞經濟體仍面臨通膨壓力，日本持續推進貨幣政策正常化，中國與泰國則仍在設法讓經濟擺脫通縮陰霾。面對油價、食品價格及人工智慧相關的供給面衝擊，政策抉擇顯得格外複雜，這也使得投資人更需要精準區分不同市場的風險與報酬特性。

聯準會留「伏筆」！貝萊德揭露：亞太各國央行面臨不同風險挑戰。（圖：shutterstock）

Navin Saigal 認為，這正是亞洲固定收益對全球投資組格外重要之處。在全球債市走勢日益分歧的環境下，中國公債仍可發揮防禦性配置的重要作用，而澳洲、印度及部分當地利率市場，則提供逐步改善的收益機會與分散效果。

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至於亞洲信用債基本面依然穩健，但未來報酬將更倚重利差收益與主動選債能力，並須避免承擔無法獲得合理補償的市場風險。在聯準會讓市場機制與趨勢發揮更多調節作用的環境下，過度押注利率方向未必能換來相稱報酬，投資人應聚焦收益累積並掌握市場差異擴大所帶來的投資機會。

另一方面，貝萊德智庫主管 Jean Boivin 指出，本次聯準會會議雖未釋出太多新訊息，維持利率不變早已是市場共識，但這印證了貝萊德在聯準會主席華許六月首度主持決策會議後所持的看法。當時市場將華許談話解讀為鷹派，貝萊德則認為其用意並非釋出明確政策路徑訊號，而是保留政策操作彈性。昨日會議進一步強化了這項看法，委員會維持利率不變且幾乎未提供前瞻指引，強調後續決策將取決於陸續公布的經濟數據與金融情勢的演變。

政策聲明著墨不多，市場反應卻透露更多訊息。華許已明確表示希望觀察市場動向，美國公債殖利率曲線明顯趨陡，顯示投資人仍憂心通膨僵固並預期利率波動將進一步升高。