鉅亨買基金 2026-07-30 17:14

很多人都想過：「到底要存到多少錢，才可以不用再被工作綁架？」有人覺得 800 萬就夠，有人覺得至少要 1,000 萬，也有人認為沒有 2,000 萬根本不安心。但真的只要存到某個數字，就能放心不工作嗎？接下來就用各種情境一步步來看，到底多少錢，才有機會讓生活不再被工作綁架。

1. 你的每月生活費需要多少錢？

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想知道到底要存到多少錢，才可以不用被工作綁架，第一步不是先問自己「我要存到 800 萬、1,000 萬還是 2,000 萬」，而是要先問：「 我每個月到底需要多少生活費？ 」每個人的生活成本都不一樣，有人住家裡、沒有房貸，每月 3 萬元可能就夠用；有人要付房租、保險、孝親費，每月 5 萬元可能才剛好；如果還想旅遊、聚餐、娛樂等生活品質，每月 8 萬到 10 萬元也很常見。舉例來說，假設每月需要 3 萬元生活費，一年就是 36 萬元，如果你手上只有 800 萬元，代表這筆錢每年約要創造 4.5% 的報酬率，才足以支應一年的生活費；如果你有 1,000 萬元，所需報酬率就降至約 3.6%；如果你已經有 2,000 萬元，每年只需約 1.8% 的報酬率。所以， 存到多少錢其實不是重點，關鍵是你一年到底需要花多少錢 。

2. 別少算通膨率! 今年夠用，不代表未來也夠用

有了基本概念後，接下來要更貼近真實情境。實務上，未來物價會變貴，投資市場也不可能每年穩穩上漲。現在一年花 36 萬元，不代表 10 年、20 年後同樣的 36 萬元還足夠支應；同樣地，就算手上有 1,000 萬元，也不代表放進市場後就能高枕無憂、按月提領。因此，我們必須把「 通貨膨脹 」納入計算，讓每年的提領金額隨物價調整，同時也要把「 初期就遭遇市場連續大跌、導致本金被加速消耗 」的極端情況考慮進來。

假設一開始有 1,000 萬元本金 並投入不同股市，並從第一年起按月提領生活費，並採 滾動 40 年 回測，觀察不同起始月份下， 資產能否支撐完整 40 年的提領需求 。為了對抗物價上漲，往後每年的提領金額都會跟著通膨率「等比例調整」，確保購買力不會縮水（例如：若第一年每月領 4 萬元，若隔年通膨率為 2%，第二年起每月提領額就會自動調升至 4.08 萬元，以此類推）。結果顯示，在所有滾動 40 年期間中，以最差提領情境為基準， 美國股市可支撐 40 年的最高提領率約為 6.9% ，第一年約可月領 57,446 元； 台灣股市約為 5.7% ，第一年約可月領 47,878 元； 美國科技類股約為 5.3% ，第一年約可月領 44,174 元； 全球股市約為 5.1% ，第一年約可月領 42,703 元。

3. 提領率越高，被提光機率越高，而且不同市場差異很大

如果不以最差提領情境下的最高提領為限，而是 直接設定每年提領 5% 至 12% ，會發生什麼事？滾動 40 年回測結果顯示， 提領率越高，本金在 40 年內提前耗盡的機率也愈高，而且不同市場能夠承受的提領幅度截然不同 。以長期表現強勢的 美國股市 為例，當提領率提高至 8%，本金被提光機率為 9%，但若進一步 拉高到 10% ， 提光機率提高至 72% ，顯示即使是強勢市場也禁不起過度提領；而代表科技成長股的那 斯達克綜合指數 ，在 6% 提領率下，本金提光機率為 16%，但一旦 提高到 7%，風險就會迅速攀升至 51% ， 8% 時更達 86% ； 全球股市 也呈現相似情況， 提領率由 7% 提高至 8% 後，本金提光機率便由 38% 跳升至 78% 。相較之下， 台灣股市 在本次歷史回測中的 本金提光機率相對較低 ，提領率為 8% 及 10% 時，分別為 11% 與 24%；即使提領率進一步提高至 12%，提光機率也為 44%。不過需要留意的是，受限於完整 40 年回測期間，本次台股回測未涵蓋 1990 年台股高點後的長期修正，台股本金提光機率較低的結果可能受到回測期間影響，因此不宜直接解讀為台股較能承受高提領率。

整體而言，市場長期報酬較高，不代表就能毫無節制地提高提領金額。 提領率一旦超過資產可負荷的範圍，遇上市場不利時期，本金提前耗盡的風險便會明顯增加 。

鉅亨投資策略

想離開工作束縛，先讓資產有足夠續航力

想知道自己存到多少錢可以不工作，不能只看手上有 1,000 萬還是 2,000 萬，更重要的是一年需要花多少錢、提領率設定多高，以及資產放在哪個市場。生活費越高，需要準備的本金自然越多；提領率拉得越高，即使長期投資股市，也可能因為市場波動、初期遇到大跌，或通膨推升生活成本，導致本金提前被提光。鉅亨買基金認為，想降低對工作的依賴，除了累積本金，也可透過美國股票型基金、美國科技股票型基金與全球股票型基金的長期成長機會，並將初始提領率控制在 5% 內，同時保留因應市場波動、動態調整提領金額的彈性，才更有機會實現不用再被工作綁架的財務自由。

鉅亨精選基金

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