鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-29 07:30

蘋果超越輝達重登全球市值第一，但寶座恐難持久(圖：Reuters/TPG)

這家 iPhone 製造商受惠於市場資金從 AI 類股撤出，其股價周二上漲 0.9%，收在 340.08 美元，創下歷史收盤新高。但根據道瓊市場數據，其收盤市值仍未突破 5 兆美元。

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蘋果目前市值達 4.995 兆美元，超越輝達的 4.768 兆美元，自 2025 年 5 月以來首次重登全球市值第一。

然而，華爾街部分分析師認為，現在反而可能是賣出蘋果股票的好時機。儘管市場對循環融資的疑慮，以及來自中國競爭的擔憂，拖累了輝達和其他 AI 股票，但蘋果自身面臨的問題也正逐漸增加。

公司可能很快就必須調漲 iPhone 售價，以抵消記憶體晶片成本大幅上升及需求疲弱。尤其是如果下一代 iPhone 18 無法帶給消費者驚喜，恐怕更難以維持獲利成長。

KeyBanc 分析師 Brandon Nispel 周一在研究報告中表示，「投資人現在太自滿了。」他給予蘋果減碼評級，目標價為 250 美元，相較於周一收盤價 336.91 美元，意味著仍有約 26% 下跌空間。

Nispel 補充表示，「當半導體股遭遇拋售時，投資人把蘋果視為避風港，但我們認為市場忽略了更大的問題。」他警告，iPhone 銷量疲弱不僅會影響硬體收入，也將進一步拖累 iCloud、Apple Music 等服務業務的營收。

隨著今年以來已大漲 24%，蘋果目前估值已不算便宜。截至周一收盤，蘋果的預估本益比約為 38 倍，明顯高於過去五年平均水準。

蘋果過去 3 個交易日上漲 5.7%，創下 7 月 17 日以來最佳三日表現。本月累計上漲 17.5%，今年以來上漲 25.1%，而過去一年累計上漲近 61%。

周二盤中一度來到 342.89 美元，漲幅接近 1.8%，刷新歷史盤中新高。

相較之下，輝達股價周二上漲約 0.3%，收在 197.01 美元，前一個交易日則下跌 5%。輝達今年以來上漲 5.6%，過去一年上漲 12.3%。

根據道瓊市場數據，只要蘋果股價升至 340.43 美元，公司市值就將史上首次突破 5 兆美元。