鉅亨網新聞中心 2026-07-30 06:00

生成式 AI 浪潮持續推升全球科技業投資熱潮，但大型科技公司的財務優勢正面臨前所未有的考驗。隨著資料中心建設、AI 伺服器及基礎設施投資快速擴大，Alphabet (GOOG-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta Platforms (META-US) 及甲骨文 (ORCL-US) 雖然仍維持強勁營收與營運現金流成長，但未來自由現金流 (Free Cash Flow, FCF) 正快速縮水，甚至可能轉為負值，顯示 AI 時代正迫使科技業由「輕資產」模式轉向「重資產」經營。

根據 CNBC 引用穆迪評級 (Moody"s Ratings) 資料指出，全球大型科技公司 2026 年資本支出 (CapEx) 總額預計將達 7,850 億美元，2027 年更可能逼近 1 兆美元。

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龐大的投資需求也改變科技公司的融資模式。穆迪估計，全球超大規模雲端服務業者 (Hyperscalers) 今年債券發行規模可望達 1,750 億美元，遠高於過去 5 年平均約 300 億美元，顯示 AI 基礎建設正大量依賴外部融資。

Futurum Equities 首席市場策略師 Shay Boloor 表示，市場低估了 AI 對大型科技企業商業模式帶來的根本改變。

他指出，過去大型科技公司被視為典型的「輕資產平台」，收入成長速度遠高於資本投入需求，但 AI 時代正在改變這項優勢，未來軟體、廣告及雲端服務的成長，都必須建立在龐大的資料中心、電力及運算基礎設施之上，使科技企業逐漸轉型為兼具軟體與重資產基建的混合型企業。

債券市場也開始反映投資人的疑慮。

近期大型雲端服務商公司債信用利差已由兩個月前相較美國公債約 50 個基點，擴大至 78 個基點，創 2025 年 4 月關稅市場震盪以來最大升幅，代表投資人開始要求更高風險溢酬，而不再像過去一樣對科技巨頭發債照單全收。

其中，甲骨文成為市場最受矚目的案例。

在大幅擴建 AI 資料中心導致自由現金流轉負後，甲骨文信用違約交換 (CDS) 利差已擴大至 125 個基點以上，創 2009 年金融海嘯以來最高水準。

此外，甲骨文 2025 年發行、2035 年到期、票面利率 5.20% 的公司債，發行時信用利差約 105 個基點，之後一度擴大至 175 個基點，導致債券價格明顯下跌。

亞馬遜同樣感受到債市壓力。

根據《Fortune》報導，亞馬遜 7 月發行 250 億美元公司債時，為吸引投資人認購，其長天期債券必須額外提高 18 至 21 個基點殖利率；此次認購倍數約為 2.5 倍，也低於今年 3 月約 3.2 倍水準。

Apollo 首席經濟學家 Torsten Slok 也指出，今年 2 月大型科技公司新債平均認購倍數約為 5 倍，但 7 月已降至約 2 倍，顯示債券投資人態度正逐漸轉趨保守。

股市同樣開始對高額 AI 投資產生疑慮。

Alphabet 日前公布第二季營收達 1,198 億美元，年增 24%；Google Cloud 營收更大增 82%，但公司同步將 2026 年資本支出預估由 1,950 億美元上調至 2,050 億美元，並預告 2027 年支出仍將維持高檔，消息公布後股價反而走跌。

TradeStation 全球市場策略主管 David Russell 表示，如果資本支出持續消耗企業現金，即使獲利持續成長，也未必足以支撐股價表現。

他指出，公司存在的目的在於創造現金，而非持續增加支出，因此市場開始重新檢視 AI 投資是否能帶來足夠報酬。

穆迪認為，更深層的挑戰來自產業結構轉變。

報告指出，矽谷企業正由「輕資產模式」逐步轉向「重資產模式」，未來競爭力不再只是軟體，而是建立在資料中心、高耗電 AI 伺服器及長期基礎設施之上。

除此之外，更龐大的壓力來自表外承諾。

穆迪統計，六家公司目前資料中心租賃承諾總額已達約 1.2 兆美元，其中超過 8,200 億美元屬於尚未投入營運的資料中心項目。由於企業即使 AI 變現速度低於預期，仍須支付長期租金，因此評級機構已將這類租賃承諾視同債務處理。

穆迪警告，科技業由輕資產轉向重資產，需要前所未有的資本投入與融資規模，未來可能削弱企業信用體質。

目前微軟與 Alphabet 仍擁有充裕的資產負債表及融資彈性；相較之下，信用評等為 Baa2、展望負面的甲骨文，以及 Ba3 評等的 CoreWeave，財務壓力相對較高。