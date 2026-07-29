鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-29 14:00

微軟股價今年下跌 18%，成為主要雲端服務業者中表現最差個股，同期表現也落後 標普 500 指數約 26 個百分點。德意志銀行分析師指出，市場對微軟的疑慮主要在於，公司史上最大規模的 AI 投資，是否真的能帶來足夠報酬。

‌



微軟將於周三盤後公布財報，投資人最關心的問題，就是公司持續擴大的 AI 投資是否開始帶來回報。微軟與其他科技巨頭正積極採購 AI 相關硬體，但關鍵記憶體元件價格持續飆升，使市場開始擔心，龐大的 AI 投資恐怕將侵蝕獲利能力。

德銀分析師預估，微軟在剛開始的 2027 會計年度，自由現金流可能降至接近損益兩平。本次公布的是 2026 會計年度第四季財報，FactSet 顯示，分析師預估自由現金流約 168 億美元，年減 34.2%。

Benchmark 分析師 Yi Fu Lee 表示，投資人也將密切關注管理層是否調整資本支出展望。今年 4 月，微軟預估 2026 年資本支出將達 1,900 億美元。Lee 認為，如果公司進一步上調資本支出預測，就必須同時提出更清楚的獲利路徑，證明這些投資最終能創造回報。

Lee 指出，要判斷微軟 AI 投資是否開始產生效益，最關鍵的指標就是 Azure 雲端業務的成長速度。

德銀分析師認為，若以固定匯率計算，Azure 營收年增率達 40% 至 41%，將是此次財報需要達成甚至超越的重要門檻。

另一項重要指標是 Microsoft 365 Copilot 的授權席位成長，即企業購買的個別使用者授權數量。這項數據也包括 GitHub Copilot、Dragon Medical Copilot 等新增 AI 產品授權。公司在第三季新增約 500 萬個 Copilot 授權席位。TD Cowen 分析師預估，第四季又新增接近 600 萬個。若數據符合或超越預期，將代表微軟 AI 商業化進展持續加快。

有利於微軟的一點是，公司正逐漸降低對 OpenAI 的依賴。Lee 表示，微軟目前正推動更廣泛的 AI 策略，包括發展自家 AI 模型、擴大與更多先進 AI 公司的合作，並建立涵蓋雲端、資料、安全與應用層的垂直整合 AI 基礎設施。

分析師普遍認為，市場對微軟 AI 投資是否值得的爭論，不可能透過單一季財報就畫下句點。