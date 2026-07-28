鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-28 14:40

隨著 AI 基礎設施投資持續放大 HBM、伺服器 DRAM 與企業級 NAND 快閃記憶體需求，全球記憶體產業正站在一輪由 AI 驅動的「超級週期」高峰入口，而本週登場的日韓三大記憶體製造商財報被市場視為檢驗這輪行情成色的關鍵試金石。

明起一連三天，SK 海力士 (7 月 29 日)、三星電子(7 月 30 日)、日本鎧俠(7 月 31 日) 將分別公布最新季度成績單，料將繳近乎誇張的數字。

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接受《韓聯社》Infomax 調查的 14 家券商平均預期，SK 海力士今年 Q2 營收約 84.1 兆韓元、營業利益 64.1 兆韓元，營益率 75% 至 77%，單季營業利益即超越其 2025 全年 47.2 兆韓元水準；三星本月初公布的初步數字更預告營收 171 兆韓元、營業利益 89.4 兆韓元，年增率約 1800%；鎧俠則自估 Q2 營收 1.75 兆日元、營業利益 1.298 兆日元，較首季再翻倍。若數字兌現，光是南韓雙雄單季營業利益合計便突破 150 兆韓元，堪稱製造業罕見的獲利密度。

然而，基本面越亮眼，股價背離越刺眼。南韓綜合股指 (KOSPI) 週二 (28 日) 盤中觸發 sidecar 熔斷機制，SK 海力士單日重挫逾 10%、三星跌逾 8%，鎧俠暴跌 18%、東京電子跌 9%、軟銀跌近 5%，

一場跨太平洋的半導體獲利了結正同步上演。SK 海力士 ADR 周一 (27 日) 收 143.02 美元，較 7 月 14 日高點 194.80 美元回檔約 26.6%，並跌破 149 美元發行價，市值不到一個月蒸發逾 4700 億美元。

SK 海力士的 ADR 股價對韓股普通股一度溢價 51%，如今溢價收斂伴隨槓桿 ETF 與散戶買盤退潮，選擇權市場截至 7 月底到期合約的 put/call 未平倉比高達 5.62，120 美元賣權成為近月最大持倉，顯示對沖盤明顯傾向下行。

自 6 月登頂全日本市值第一後，鎧俠股價回落近六成，市場用腳投票的邏輯不在「二季度賺多少」，而在「2026 下半年到 2027 年還能賺多久」。

分歧的核心圍繞三條軸線展開。其一是 HBM 與長約協議 (LTA) 是否真能勝過週期性。

高盛、花旗、美銀與瑞銀認為，雲端廠與原廠簽訂 3 至 5 年 LTA、HBM 產能吃掉無塵室三成以上空間，傳統 DRAM 供給年增率從 19% 萎縮至 15%，價格高位可延續至 2027 末甚至 2028。

摩根士丹利內部則出現分裂，Shawn Kim 警告，合約價將在今年 Q4 見頂，Joseph Moore 卻稱第三季 DRAM 還要漲 25%、短缺挺到 2028，市場正把「週期股」與「成長股」兩套估值框架來回切換，加上客戶集中與議價反噬，SK 海力士來自 AI 資料中心與超大規模雲端服務商的收入佔比預計升至 70%，LTA 雖鎖住利潤卻也綁住產能，一旦微軟、谷歌、亞馬遜下修 AI 資本支出，或是輝達「循環融資」採購鏈遭審視，庫存與價格預期會瞬間逆轉。

國際清算銀行 (BIS) 在最新年度報告中警告，AI 供應鏈 LTA 在需求反轉時會放大敞口。

此外，地緣政治因素與競爭產品也可能成拖累因素。三星能否憑 HBM4 認證、1b/1c 良率與晶圓代工協同追回市占率，鎧侠在 NAND 企業級 SSD 的漲勢能否抵銷消費電子疲軟，都將在財報中被一一拆解。

對投資人而言，本周三到周五的財報發布會不再是數字秀，而是管理層對「HBM 出貨節奏、LTA 覆蓋率、資本開支上限、三季度 ASP 指引」的四重承諾測試。

SK 海力士若維持 75% 以上營益率，並給出 HBM4 放量時程，將暫時壓住「AI 交易過熱」的質疑；三星若半導體 DS 部門細項揭露 HBM 收入破百億美元級、並明確 HBM4 客戶導入，便能回應「落後海力士」的敘事；鎧侠則要用 NAND 漲價持續性與企業 SSD 訂單能見度，證明快閃記憶體不是週期尾段補漲。

相反地，任何「需求觀察、擴產謹慎、客戶資本開支不確定」的措辭，都可能被高估值槓桿放大成又一輪 10% 級波動。選擇權市場已經暗示 SK 海力士 ADR 業績後單邊區間約 125.6 至 155.1 美元。

專家則認為更長期的問題在於，當記憶體原廠從「價高者得」的現貨邏輯切到「合約履約 + 溢價」的基礎設施邏輯，產業是否能擺脫週期宿命。

根據高盛的壓力測試，SK 海力士即便 2027-2028 價格年跌 30%，營業利益率仍守穩 40%」樂觀底線，但同樣提醒 2028 年新增產能釋放後緊平衡會被打破，也就是未來幾天的三份財報決定的不是超級週期存不存在，而是市場願意為「Higher for longer」支付多少折價。