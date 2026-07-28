鉅亨網新聞中心 2026-07-28 20:18

南韓股市近期遭遇史詩級波動，隨市場劇烈修正，投資人的心理狀態也發生顯著逆轉，從上半年的「害怕錯失」(FOMO) 急轉為「喜悅錯過」(JOMO)。

數據顯示，KOSPI 指數周二 (28 日) 重挫 10.76%，盤中一度跌破 6,000 點大關，較上月創下的歷史高點 9,063.84 點已暴跌 33%。創業板 KOSDAQ 同日也觸及去年 4 月以來新低。今年以來，南韓股市已觸發 8 次熔斷機制，占歷史總觸發紀錄的一半以上。

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個股方面，半導體指標股三星電子與 SK 海力士自高點分別修正 31% 與 38%。南韓投資證券分析指出，截至 27 日，約有 42% 的三星投資者與 57% 的 SK 海力士投資者處於虧損狀態。

隨著行情走跌，市場資金加速撤離。投資人預託金 (待機資金) 較上月高點減少約 31 兆韓元，降至五個月低位；信用交易融資餘額亦同步萎縮，顯示市場槓桿操作正在降溫。

這種市場走勢直接引發了心理轉向。作者 Kim Seung-bum 指出，當 KOSPI 指數向萬點進發時，投資人普遍存在焦慮的 FOMO 心理；但近期股價大幅滑落，市場轉而流行 JOMO 情緒，即對未投入股市感到慶幸。有年輕網民表示，上半年曾羨慕友人投資致富，但現在見到朋友因股災陷入財務困境，反而感到「沒買股票才是贏家」。

機構與分析師觀點分歧 面對極度悲觀的情緒，證券業界看法不一：

逆向思維： 南韓投資證券研究員 Lee Min-gun 認為，這種極端的悲觀情緒可能被視為「逆向買進」訊號，若拋售潮告一段落，小利多即可能觸發反彈。

逢低布局： 摩根士丹利分析師 Joseph Moore 建議將此弱勢視為買進機會，預測記憶體半導體短缺將持續，並帶動第三季價格上漲。