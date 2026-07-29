SK海力士：未看到AI基設投資出現放緩跡象 相信2027年後仍將保持穩健

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-29 11:40

南韓記憶體巨擘 SK 海力士今 (29) 日在財報電話會議上說：「我們注意到，由於一些大型科技公司正重新審視資料中心租賃業務以及高效能 AI 模型的興起，人們擔心 AI 基礎設施投資可能會放緩。我們認為，這些舉措並非削減 AI 投資的過程，而是提高利用率和加速大規模 AI 基礎設施貨幣化的過程。」

(圖:shutterstock)

SK 海力士認為，高效能 AI 模型的普及不太可能導致對基礎設施和記憶體的需求下降。隨著模型和系統效率的提高，更多使用者可在同一基礎設施上存取各種服務，從而擴大 AI 服務的可及性和覆蓋範圍。鑑於即便是最近推出的高效 AI 模型也擁有爆炸性的用戶需求，效率的提升正促進服務的普及，並提高整體使用率。

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SK 海力士指出，在與主要客戶進行的中長期需求洽談中，已確認 AI 投資的可持續性，相信 AI 基礎設施投資在 2027 年以後仍將保持穩健。

作為對市場需求成長的回應，SK 海力士正在加速推動南韓忠清北道清州市 DRAM 生產基地 M15X 的量產，中長期投資計畫包括投入 P&T7 先進封裝設施、M17 NAND 生產基地和新半導體集群的開發項目建設，將根據客戶需求及投資效益分階段進行。

雖然 SK 海力士今年第二季多項財務數據成長迅猛，但營業利潤低於先前市場預測的約 64 兆韓元，營收低於市場預期的約 84 兆韓元。